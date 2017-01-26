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Eminönü
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40 günlük bebeğini denize atan anne ve sevgilisi tutuklandı!

Dün 40 günlük kız bebeğini Eminönü'nde denize atan Fatma K. ile sevgilisi Mustafa T. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine yollandı

26 Ocak 2017 Perşembe, 15:35:44 Güncelleme: 23:17:30 HABERTURK.COM

Evlilik dışı dünyaya getirdiği 40 günlük bebeğini denize attığı iddia edilen anne Fatma K., ile sevgilisi Mustafa T., nöbetçi 11. Sulh Ceza Hakimliğince, 'nitelikli kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

CANİ ANNE 3 KEZ İFADE DEĞİŞTİRDİ

40 günlük bebeğini denize attığı iddiasıyla gözaltına alınan Fatma K., kızı Tuğçe'yi evinde kuru sıkı tabanca ile öldüremeyince denize attığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına çıkarılan Fatma K., burada ifadesini değiştirerek bebeğini birlikte yaşadığı Mustafa T.'nin sinirlenerek duvara fırlattığı için öldüğünü, kendisinin öldürmediğini söyledi.

KOCAMI ÖLDÜRECEKTİM

Anne Fatma K., tutuklamaya sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde ise yine ifadesini değiştirerek, bebeğini kendisini öldürdüğünü söyledi. Fatma K., hakimlik sorgusunda, "Kocamı öldürecektim. Çünkü oğlumu bana göstermiyordu. Beni sokağa attığı için sinirlenmiştim. Şimdiki eşiminden kuru sıkı tabanca aldım. Daha sonra bebeğime 3 el ateş ettim. Vücudunda kızarıklar oluştu. Eminönü iskelesinden deniz attım" diye olayı anlattı.

"ÇOCUĞUMU SEVİYORDUM"

Mustafa T. ise hakimlik sorgusunda suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben çocuğumu seviyordum. Yeni işe girmiştim. Ona iyi bakıyordum. Çocuğumu ben öldürmedim" dedi. Fatma K., ile birlikte yaşadığı Mustafa T., nöbetçi 11. Sulh Ceza Hakimliğince, 'nitelikli kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

"ANNESİ ÖLDÜRDÜ"

Cezaevine götürülen Mustafa T., adliye çıkışında, polis aracına bindirildiği sırada "siz mi öldürdünüz" sorusuna, "Hayır, öyle bir şey yok. O benim evladım. Annesi öldürdü" diye konuştu.

"OĞLUM VAR ONU DA ÖLDÜRECEĞİM SONRA"

Adliye girişinde bir muhabirin "Neden yaptınız?" sorusuna anne Fatma K. "Oğlum var onu da öldüreceğim sonra" diye yanıt verdi. Bu arada denize atılan 40 günlük Tuğçe bebeği arama çalışmaları devam ediyor. Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri, yaptıkları çalışmalarda şu ana kadar bebeğe ulaşamadı. Bunun üzerine çember genişletildi. Aramalar daha çok yüzeysel devam ediyor.

Veli SARIBOĞA / İSTANBUL

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YORUMLAR 19
  • Misafir 2 saat önce
    insanmisin sende
  • Misafir 4 saat önce
    simdi bu insan mi
  • Misafir 4 saat önce
    Ne bunalımı be onu yaparken bunalımdamıydı valla sinirim bozuldu
  • Misafir 8 saat önce
    Hayvanlar bunu yapmıyor
  • Misafir 8 saat önce
    Erkek arkadaşı neden olmuştur.
  • Misafir 8 saat önce
    Akli dengesi yerinde olmadigi icin cezai ehliyeti yoktur
  • Misafir 8 saat önce
    Bu kadın şimdi rahat rahat hapis de yatacak yemegi gelecek keyfine bakaca bu vatan hayinlerini terörüsleri tecavüzcüleri idam etmiyeceklerse birdaha kesinlikle oy vermiyorum
  • Misafir 9 saat önce
    Aklını yitirmiş bi kadın
  • Misafir 9 saat önce
    BU KADINI ASIN
  • Misafir 9 saat önce
    Normal olsa yaparmi?Belliki ciddi problemleri var
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