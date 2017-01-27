27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Flaş
GÜNDEM

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO, Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu

27 Ocak 2017 Cuma, 08:05:37 Güncelleme: 08:06:17 İHA

İstanbul başta olmak üzere yoğun kar yağışı deniz ulaşımı da olumsuz etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti.

BUDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;

27.01.2017 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

27.01.2017 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

27.01.2017 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

27.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

27.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

27.01.2017 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

27.01.2017 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

27.01.2017 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

İDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde;

27-01-2017 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

27-01-2017 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

27-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

27-01-2017 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

27-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti
GÜNDEM

İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal!
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti
GÜNDEM

İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal!
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti!
GÜNDEM

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri...
İDO'dan sefer iptalleri
GÜNDEM

İstanbullular dikkat! İDO'dan sefer iptalleri...
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti!
GÜNDEM

İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti!
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti!
GÜNDEM

İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti! İşte iptal olan seferler. ...
Ukraynalı fotomodele minibüste tecavüz eden şoföre 25 yıl hapis
GÜNDEM

UKRAYNALI FOTOMODELE MİNİBÜSTE TECAVÜZE 25 YIL!
Beyoğlu'nda evsiz bir kişi donarak can verdi
GÜNDEM

ACI OLAY! VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ
MEB engelli öğretmen alımı ne zaman?
GÜNDEM

MEB BİN 500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAK
3 DEAŞ bombacısı Samsun'da yakalandı
GÜNDEM

3 DEAŞ BOMBACISI KISKIVRAK YAKALANDI!
Cebindeki elektronik sigara patladı
GÜNDEM

CEBİNDEKİ ELEKTRONİK SİGARA PATLADI!
AK Parti'den CHP'nin 30 sorusuna yanıt
GÜNDEM

CHP'NİN 30 SORUSUNA AK PARTİ'NİN CEVAPLARI