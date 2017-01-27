15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 26 Ocak Perşembe günü raporu.

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BEDRETTİN DALAN'IN DAVASI ERGENEKON ANA DAVASIYLA BİRLEŞTİRİLDİ

İşadamı Bedrettin Dalan ile emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı hakkında, Ergenekon örgütünün yönetici olduğu iddiasıyla açılan davanın İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Ergenekon örgütü ana davasıyla birleştirilmesine karar verildi. (Veli SARIBOĞA / İSTANBUL)

SİVAS'TA 9 ASKER TUTUKLANDI

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan bir eski binbaşı ile 9 asker tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kanun Hükmünde Kararneme (KHK) ile görevinden ihraç edilen binbaşı H.G. ile açığa alınan askerlerden üsteğmenler F.K, S.G uzman çavuşlar M.Y ve E.M. astsubaylar F.K, O.K, Ü.A, A.Ö, Ü.R.U, H.D. ile görevi başında bulunan teğmen R.M'yi gözaltına aldı.

Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananların da bulunduğu zanlılardan 10'u, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Zanlılardan S.G. ve H.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

KARAMAN'DA 15 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Karaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltında bulunan, aralarında öğretmen ve polislerinde olduğu 15 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve 'ByLock' kullanıcısı oldukları iddia edilen, aralarında polis, asker ve öğretmenin bulunduğu 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonlar kapsamında 32 kişiden 29 şüpheli evlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 15 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye çıkarılışları sırasında bir zanlının yakını "Vatana sahibiz biz. Vatanın hainleri belli" diye bağırırken, çekim yapan gazetecilere de tepki gösterdi. Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 9 emniyet mensubu ile 5 muvazzaf asker ise tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti. Gözaltı kararı bulunan 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (İHA)

GAZİANTEP'TE 33 KİŞİ TUTUKLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Gaziantep Emniyet Müdürlüğündeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 zanlıdan 33ü tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, silahlı terör örgütü FETÖ/PDYnin Gaziantep Emniyet Müdürlüğündeki yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 46 şüpheliden 33ünün, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandıkları bildirildi.

Zanlılardan 10u hakkında adli kontrol kararının uygulandığı, 3 kişinin Cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, 1 kişinin de gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. (AA)

BOLU'DA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada haklarında yakalama kararı bulunan eski Düzce Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan A. ile eşi Hatice A.nın Boluda bir otelde kaldığını belirledi.

Ekipler, Ercan A. ve eşi Hatice Ayı bulundukları otelde gözaltına aldı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLocku kullandığı iddia edilen ve meslekten ihraç edilen Ercan A, Bolu Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bolu adliyesine sevk edildi.

Eşi Hatice Anın ise Düzce Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. (AA)

ELAZIĞ'DA 21'İ ASKER 23 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Elazığ'da FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşlar ile iki uzman çavuş eşinin bulunduğu 23 kişi adliyeye sevk edildi.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin jandarmadaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada Elazığ merkezli 16 ilde 17 Ocak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda 23 jandarma personeli gözaltına alındı. Tunceli Bölge Komutanlığı'na bağlı İHA taburunda görevli olduğu belirtilen subay, astsubay, uzman çavuşların yanı sıra 2'si şüpheli eşi olan toplam 23 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen yakınları şüphelileri alkışlarken, bir şüpheli yakını ise "Dik durun, eğmeyin başınızı, siz katil misiniz? Bu çocuklar ne yaptılar, beni de alsınlar, biz adalet istiyoruz" diye bağırdı. (Mustafa UC / ELAZIĞ)

BALIKESİR'DE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 3ü tutuklandı.

Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi oldukları tespit edilen 19 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla, şüpheliler adreslerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3ü savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3ü tutuklandı, 13ü ise adli̇ kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDE GÖREVLİ 7 AKADEMİSYENE YAKALAMA KARARI

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde görev yapan 7 akademisyen hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince kentte FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. FETÖ/PDY'nin Atatürk Üniversitesi yapılanmasına yönelik bugün yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 akademisyenden 4'ü gözaltına alındı. Diğer 3 zanlının da yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

7 zanlının da Bylock kullanıcısı olduğu öğrenildi. (İHA)

SAKARYA MERKEZLİ OPERASTONLARDA 13 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sakarya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya, Bilecik ve Aksarayda örgütle irtibatları oldukları gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alınan ve daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 13 sağlık çalışanının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen aralarında doktor, ebe, hemşire ve memurunda bulunduğu 13 şüpheli adliyeye getirildi.

Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya, Bilecik ve Aksarayda daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 14 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 13 kişi yakalanmıştı. (AA)

ADANA MERKEZLİ OPERASYONLARDA 35 POLİS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü emniyet müdürü, 35 polis adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 'ByLock' kullandığı öne sürüldü.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı iddia edilen polislere yönelik 20 Ocak'ta Adana merkezli Antalya, Kırşehir, Kayseri ve Denizli'de 35 adrese baskın düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3'ü emniyet müdürü 13'ü komiser 35 polis gözaltına alındı.



Adana'da sorgulanan şüpheli polisler, bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. (DHA)

ANTALYA'DA 13 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 13 kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında işçi, şoför, çiftçi, bakkal, fırıncı, mühendis, öğretmen ve serbest meslek mensuplarının da bulunduğu ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan 14 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. F.Ş., S.D., İ.Y., İ.T., K.K., K.P., M.K., M.B., M.Ç., M.K., O.E., M.H. ve A.E. TCK 314/2 maddesi kapsamındaki eylemleri iddiasıyla Antalya 3'üncü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şüpheli S.D. ise Antalya 3'üncü Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (İHA)

İZMİR'DE FETÖ'NÜN "POLİS ABİLERİ" VE BYLOCK'ÇU 15 POLİS TUTUKLANDI

İzmir'de FETÖ/PDY üyesi polislere abilik yaptıkları belirlenen O.Y. ve S.N. ile ByLock kullandığı tespit edilen 15 polis memuru tutuklandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polislere abilik yaptığı belirlenen şüphelilere ve ByLock kullandıkları tespit edilen polislere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişi adliyeye gönderildi.



ABİLERLE BYLOKÇULAR TUTUKLANDI

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan FETÖ şüphelisi O.Y. ve S.N. polislere abilik yaptığı, 15 polis de ByLock kullandıkları gerekçesiyle tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakılırken 5 kişinin de arandığı öğrenildi. (Neşet DİŞKAYA)

NİĞDE'DE 4 ESKİ POLİS TUTUKLANDI

Niğde merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 eski polisten 4'ü tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantılığı olduğu ve 'Bylock' kullandığı iddiasıyla meslekten ihraç edilen 5 polisin sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün de aynı operasyonda gözaltına alınan 13 eski polis tutuklanmıştı. (İHA)

BOLU MERKEZLİ OPERASYONLARDA 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 12si tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu, Malatya, Kütahya, Adana, Osmaniye ve Manisada eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve aralarında meslekten ihraç edilen, açığa alınan ve görevde bulunan 2. sınıf emniyet müdürü, komiser, komiser yardımcıları, polis memurları, öğretmenler, infaz koruma memuru, cezaevi aşçısı ve ev hanımından oluşan 14 kişilik grup, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkartılan 2. sınıf emniyet müdürü Ekrem Güneyisi ile komiser Mevlüt Keleş, komiser yardımcısı İsmail Şimşek, polis memurları Hakan Eren, İmdat Çiftçi, Mehmet Ali Yıldız, Halil İbrahim Zor, İradet Taştekin, Musa Oğuz, öğretmen Ömer Akı, İnfaz Koruma Memuru Oktay Çindemir, cezaevi aşçısı Nihat Sarıusta tutuklandı, öğretmen K.A. ve ev hanımı D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan 6 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından 25 Ocak 2017 tarihinde, Bolu merkezli 6 ilde FETÖ/PDY yönelik başlatılan operasyon kapsamında 20 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)

TRABZON'DA 3 AVUKAT VE 1 ALBAY TUTUKLANDI

Trabzon'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 avukat ve 1 albay çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ soruşturması kapsamında 3 avukat ile Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Komutanlığı'nda görevli Albay K.D. gözaltına alınmıştı. Zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

KONYA'DA 13 EĞİTİMCİ VE MEMUR TUTUKLANDI

Konya'da Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında salı günü gözaltına alınan aralarında öğretmen ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görev yapan kişilerinde bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Şüphelilerin örgütün 'Bylock' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürüldü.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, geçen salı günü örgütün 'Bylock' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürülen aralarında öğretmen ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde çalışanlarında bulunduğu kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı çıkan 35 şüpheliden 19'u gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 15 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 2 şüphelide adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)