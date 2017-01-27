Antalya'da çocuğunu emzirmek için eve gelen kadına hırsız şoku

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çocuğunu emzirmek için eve gelen kadın, görümcesiyle birlikte koridorda hırsızla karşı karşıya kaldı. Gördükleri karşısında adeta donup kalan iki kadının bir anlık şaşkınlığından faydalanan hırsız geldiği kapıdan çıkıp kayıplara karıştı.

Olay Aşağı Hisar Mahallesindeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında bulunan Fatma-Mehmet Yel çiftinin oturduğu dairede meydana geldi. Çelik kapının göbeğini kırmak suretiyle içeri giren hırsız, oturma odasını kontrol ettikten sonra yatak odasına girerek takıların bulunduğu 2 kutuyu yatağın üzerine döktü. Bu sırada 2 yaşındaki çocuğu ve görümcesini evde bırakıp komşusuna giden ve bir süre sonra çocuğunu emzirmek için eve gelen Fatma Yel, zile bastı. Evde bulunan Hatice Yel kapıyı açarken, her ikisi de kapının aralık olduğunu fark etti. İki kadın ne olduğunu anlamaya çalışırken yatak odasından çıkan hırsız ikisiyle de göz göze geldikten sonra onların şaşkınlığından yararlanarak aralarından geçip evden çıkarak izini kaybettirdi.

Fatma ve Hatice Yel'in kendilerine gelmelerinin ardından polise haber vermeleri ile eve gelen olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Kapıda parmak izine rastlayan ekipler, evdekilerin parmak izlerini de alarak olay yerinden ayrıldı.

"OLAYIN ŞOKUNDAN NE YAPACAĞIMIZI BİLEMEDİK"

Olayın şokunu üzerinden atmaya çalışan Fatma Yel, eve geldiğinde uzun süre zile bastığını, kapının açık olduğunu fark etmediğini belirterek "Zile bastığımda kapı açılmayınca bu kez evde kızımla beraber olan görümcemi telefonla aradım. Bu sırada kapı açıldı. İkimiz de kapının açık olduğunu fark ettik. Koridorda birbirimize bakıp ne olduğunu anlamaya çalışırken yatak odasından çıkan 1.60 boylarında kirli sakallı 20 yaşlarında bir genç bizimle göz göze geldikten sonra çıkıp gitti. Olayın şokundan ne yapacağımızı bilemedik. Hemen eşimi ve polisi aradım" dedi.

Fatma Yel, hırsızın büyük ihtimalle eve yeni girmiş olabileceğini, takı kutularından bir tanesini yatağın üzerine dökmesine rağmen sadece 2 gümüş yüzük dışında bir şeyinin eksik olmadığını, diğer kutuları açmaya fırsat bulamadığını düşündüğünü söyledi.

Olay sırasında evde yeğeniyle birlikte uyuduğunu belirten Görümce Hatice Yel ise "Saat 11.00'a kadar yeğenimle oynadık. 11.00'de televizyon izlerken uyudu. Ben de telefonla ilgilenirken uyumuşum. Hiçbir şey duymadım. Zil sesine uyandım. Yengem eve gelmişti. Kapının açık olduğunu, kilidin yerde olduğunu görünce şaşkınlıkla birbirimize bakarken yatak odasından çıkan bir kişi yanımızdan geçip gitti" dedi.