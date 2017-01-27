AK Parti ve İstanbul Emniyeti saldırganı Şeref Turunç tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne roketatarlı, Esenyurt'taki polis araçlarına da bombalı ve silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla mahkemeye sevk edilen Şerif Turunç'un tutuklanmasına karar verildi.

Gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Turunç'un, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından ifadesi alındı.

Tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul 13. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Turunç, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, tasarlayarak öldürme ve sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma, taşıma, bulundurma" suçlarından tutuklandı.

Hakimlik kararında, şüpheli Turunç'un, "20 Ocak günü saat 20.00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesi C Blok arka tarafına doğru roketli saldırı düzenlemek, 21 Ocak günü ise Esenyurt'ta resmi polis aracına yönelik silahlı ve bombalı saldırıda bulunarak park halindeki araçların arkasından görevlilere tekrar ateş etmek" suçlarını işlediği belirtildi.