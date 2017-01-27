27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen lav silahlı saldırılarla ilgili gözaltına alınan Şeref Turunç tutuklandı.
GÜNDEM

AK Parti ve İstanbul Emniyeti saldırganı Şeref Turunç tutuklandı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen lav silahlı saldırılarla ilgili gözaltına alınan Şeref Turunç tutuklandı

27 Ocak 2017 Cuma, 15:33:30 Güncelleme: 16:24:23 AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne roketatarlı, Esenyurt'taki polis araçlarına da bombalı ve silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla mahkemeye sevk edilen Şerif Turunç'un tutuklanmasına karar verildi.

Gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Turunç'un, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından ifadesi alındı.

Tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul 13. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Turunç, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, tasarlayarak öldürme ve sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma, taşıma, bulundurma" suçlarından tutuklandı.

Hakimlik kararında, şüpheli Turunç'un, "20 Ocak günü saat 20.00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesi C Blok arka tarafına doğru roketli saldırı düzenlemek, 21 Ocak günü ise Esenyurt'ta resmi polis aracına yönelik silahlı ve bombalı saldırıda bulunarak park halindeki araçların arkasından görevlilere tekrar ateş etmek" suçlarını işlediği belirtildi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sabiha Gökçen'in işgali davasında sanıkların tahliye talepleri reddedildi
GÜNDEM

Sabiha Gökçen'in işgali davası; sanıkların tahliye ...
2. Abdülhamid'in ABD'ye yardımı belgelendi
GÜNDEM

Osmanlı'nın ABD'ye yardımının belgesi ortaya çıktı
TSK: DEAŞ El Bab'dan çekiliyor
GÜNDEM

TSK: DEAŞ El Bab'dan çekiliyor
Öldürüldükleri mezarlığa defnedildiler
GÜNDEM

Öldürüldükleri mezarlığa defnedildiler
Erdoğan'ın El Bab açıklamasına Levent Gök'ten tepki: El insaf
GÜNDEM

Erdoğan'ın El Bab açıklamasına CHP'den tepki: El ...
Irak'ın kuzeyinde 57 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

Kuzey Irak'ta 57 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li ünlü oyuncu Lohan'ı kabul etti
GÜNDEM

DÜNYA YILDIZI CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE
Aydın'da tecavüz iddiası
GÜNDEM

AYDIN'DA MİDE BULANDIRAN İDDİA
Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu
GÜNDEM

ŞANLIURFA'DA PKK/KCK OPERASYONU
Marmara'da gemi batıyor
GÜNDEM

MARMARA'DA GEMİ BATIYOR
HDP'den referandum süreci hakkında açıklama
GÜNDEM

HDP'DEN REFERANDUM SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Aydın Milli Eğitim Müdürüne kurusıkı tabancayla saldırı girişimi
GÜNDEM

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NE SİLAHLI SALDIRI GİRİŞİMİ