Baştarla Mahallesi Akaryakıt Sokak'ta Saim Gençler'in yalnız yaşadığı evinde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden Saim Gençler, dıyarıya çıkarak itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar itfaiyenin hortumu uzatmasına yardım etti. Ev sahibi Saim Gençler de binaya yaklaşıp yerden aldığı karları alevlere atarak söndürme çalışmalarına katıldı.

Bir süre alevlere kar atan Saim Gençler, daha sonra itfaiye ekiplerinin uyarısıyla uzaklaştı. İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ancak ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.