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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li ünlü oyuncu Lohan'ı kabul etti

Lohan, ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, "Dünya 5'ten büyüktür" rozeti taktı

27 Ocak 2017 Cuma, 21:24:50 Güncelleme: 22:08:27 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li oyuncu Lohan ve Suriye'nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, annesiyle beraber dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed'i de kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde Lohan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, "Dünya 5'ten büyüktür" rozeti taktı.

Hollywood yıldızı Lohan, daha önce İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan Suriyeli bir aileyi ziyaretinde, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapma anlamında büyük bir başarıya imza attığını belirtmişti.

Bütün dünyanın kayıtsızlığına rağmen Türkiye'nin Suriyeli mültecilere çok güzel bir şekilde ev sahipliği yaptığını dile getiren Lohan, "Onun için de daha önce 'Dünya 5'ten büyüktür.' ifadesini kalın kalın harflerle çizdim. Dünyada birçok ülkenin yapamadığını Türkiye yaptı. 5 büyük ülke söz verdi, ama sözlerini tutmadı. Türkiye hakkında yapılan dezenformasyon nedeniyle Türkiye'ye gelmeye korkanlar oluyor, ama ben kendimi çok rahat hissediyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 12 dakika önce
    Güzellik kalpte olur herkes müslüman olamaz
  • Misafir 27 dakika önce
    Helal gız sana
  • Misafir 2 saat önce
    Helal olsun sana supersın
  • Misafir 2 saat önce
    daha iyiye daha guzele insallah
  • Misafir 2 saat önce
    Helal olsun
  • Misafir 2 saat önce
    cok güzel ya
  • Misafir 2 saat önce
    Hem çok güzel hem Akıllı.Seni seviyoruz Lindsay.
  • Misafir 2 saat önce
    böyle ünlü bir kişi,dedikleri güzel şeyler hoş şeyler! ama lindsay lohan'ın geçmişi az çok belli,,devamlı imajını düzeltme çabaları seziyorum ben nedense
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