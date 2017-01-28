15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 28 Ocak Cumartesi günü raporu.

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SİİRT'TE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Zanlıların savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldıkları kaydedilen açıklamada, meslekten ihraç edilen bir emniyet mensubu ve bir öğretmenin tutuklandığı, 2 öğretmenin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı belirtildi. (AA)

KÜTAHYA'DA 8 ESKİ EMNİYET MENSUBU TUTUKLANDI

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 eski emniyet çalışanı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen, 2'si komiser yardımcısı 8 eski emniyet mensubu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (AA)

49 İLDE YAPILAN OPERASYONLARDA 59 KİŞİ TUTUKLANDI

49 ilde yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlardan 59'u tutuklandı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 21 Ocak Cumartesi günü 49 ilde 325 adreste 235 kişi hakkında FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda toplam 177 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 67 kişi dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 59'u çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 8 şüphelide serbest bırakıldı. (DHA)

KAHRAMANMARAŞ'TA 16 ESKİ POLİS GÖZALTINA ALINDI

KAHRAMANMARAŞ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik 38 adrese düzenlenen operasyonda örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen ve daha önce polislikten ihraç edilen 16 kişi gözaltına alındı.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/ PDY'nin emniyetteki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları saptanan ve meslekten ihraç edilen 38 polis için gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında başkomiserlerin de bulunduğu polislere yönelik Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman ve Gaziantep'te 38 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Adreslerinde arama da yapılan şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, adreslerinde bulunmayan 22 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. (DHA)

İZMİR'DE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir'in Kınık ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kınık Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Kınık Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yaparken ihraç edilen A. Knın yanı sıra İ.K, H.G. tutuklandı, Ş.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kınık Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 24 Ocakta İzmirin Bornova, Bergama, Çiğli ilçeleri ile Manisanın Akhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda Kınık Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yaparken ihraç edilen A. Knın yanı sıra İ.K, H.G. ve Ş.A. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ileri sürülmüştü.

Öte yandan, hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişi yakalanamamıştı. (AA)

KIRKLARELİ'NDE 4 ASKERİ PERSONEL TUTUKLANDI

Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 askeri personel tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor.





İl Emniyet Müdürlüğünce geçen hafta örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen Kırklareli Jandarma Komutanlığında görevli astsubay çavuş Y.B, E.E.K, uzman çavuş F.D. ile üsteğmen H.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. (AA)

SİVAS'TA GÖZALTI SAYISI 34'E YÜKSELDİ

Sivas merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PYD operasyonu kapsamında gözaltı sayısı 34'e yükseldi.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksek Okulundaki görevlerinden KHK ile uzaklaştırılan, aralarında eski emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin de bulunduğu kişilere yönelik dün operasyon başlatıldı. Sivas merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla illerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.



Operasyon kapsamında yakalama kararı çıkartılan aralarında eski emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbesi bulunan 6 kişi daha gözaltına alındı. Örgütün haberleşme programı 'ByLock'u da kullandığı tespit edilen şüpheliler, Numune Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Hakkında gözaltı kararı bulunan 7 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. (DHA)

SAKARYA'DA 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Sakarya'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edildikten sonra adliyeye sevk edilen 21 şahıstan 9'u tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Operasyon kapsamında daha önceden Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edilen Sakarya, Aksaray ve Bilecik'te gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen toplam 21 şahıstan işçi Şenol Ö., doktor Çetin Ö., Halil İhsan U., Mehmet T., Sedat G., Recep D., ev hanımı Burcu D., Kadir K., komiser yardımcısı Çetin G., tutuklanırken, ebe A.E., K.T., hemşire E.U., doktor B.S., K.Ö., L.S.Ö., M.T.K., N.T., ev hanımı D.G., adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Memur T.B., ile polis memuru İ.A.'nın savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi. (İHA)

MANİSA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Manisa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonlarında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Manisa merkezli İzmir, İstanbul ve Kütahya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen B.A. ve Ş.Ö. ile FETÖ/PDY'ye bağlı bir şirkette çalıştığı belirtilen H.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer kadın şüpheliler P.Ö. ve D.O. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, tutuklanarak cezaevine gönderilen Şehnaz Ö.'nün örgütün kadın yapılanmasında bir dönem "milli eğitim sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi. (İHA)

KARAMAN'DA 12 KŞİİ TUTUKLANDI

Karaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 15 kişiden 12'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve 'ByLock' kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 10 saat süren mahkemenin ardından 15 emniyet mensubundan 12'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 emniyet mensubu ile 5 asker ise önceki gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi. (İHA)

KAHRAMANMARAŞ'TA 38 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 38 polis gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında il genelinde 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında başkomiser, komiser ve polislerin yer aldığı 38 kişi Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasında alınan sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)