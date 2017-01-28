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Bakan Fikri Işık Yunanistan'ın darbeci askerlerle ilgili kararını değerlendirdi

Milli Savunma Bakanı Işık, Denizaltı Kurtarma gemisinin teslim töreninde konuştu. Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmemesi kararını değerlendirdi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 12:12:22 Güncelleme: 12:21:37 DHA

Tuzla'da MİLGEN projesi kapsamında yapımı tamamlanan çok maksatlı Denizaltı Kurtarma gemisi TCG Alemdar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim teslim edildi.

İstanbul tershanesinde yapılan törene, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık  katıldı. Fikri Işık, törende konuşma yaptı.

Bakan Işık, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 8 darbeci askerin Yunanistan'a kaçtığını belirterek, "Bizim komşu ülkemiz Yunanistan'dan en tabi beklentimiz bunların bir an önce Türkiye'ye iade edilmeleri, Türk yargısının önüne çıkarılmaları ve eğer masumlarsa yargı önünde aklanmaları. Masum değillerse de gereken cezayı almaları. Ama maalesef aylar süren yargılamanın sonunda Yunanistan'daki yüksek mahkemenin verdiği karar tam bir hayal kırıklığıdır. Açıkça söylüyorum; bu bir yargı kararı değildir, bu karar yargısal, adalet dağıtan bir karar değildir. Bu karar siyasi bir karardır. Bir grubun darbeye katılması için darbeci sayılması için daha ne yapması gerekiyordu? 248 insanın şehit edildiği, 2 bin 193 insanın yaralandığı hain darbe girişimine katılmış 8 kişinin, daha ne gerekiyordu ki Türkiye'ye iade edilsin" dedi.

"YUNANİSTAN'DAN ACİLEN BEKLEDİĞİMİZ…"

Bakan Işık, "Yunanistan'ın biz bugüne kadar PKK ve DHKP-C konusundaki tavrını biliyoruz. O dönem bu örgütlerle ilgili Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratan pek çok karar aldığını biliyoruz. Yunanistan bu kararıyla terör ve terörizmle mücadelede ne kadar yanlış bir yolda olduğunu da ortaya koymuş oldu. Yunanistan'dan acilen beklediğimiz bu yanlış ve haksız kararın bir an önce düzeltilmesi ve bu 8 kişinin behemehal Türkiye'ye iade edilmesi. Türkiye olarak bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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