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Ankara'da sünnet düğününde silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Konya yolu üzerinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen sünnet düğününde 2 saldırgan davetlilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

29 Ocak 2017 Pazar, 10:04:33 Güncelleme: 10:49:21 AA

Ankara'da bir otelde yapılan sünnet düğününde davetlilerin üzerine ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konya yolu üzerinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen sünnet düğününe gelen kimliği henüz belirlemeyen 2 saldırgan davetlilerin üzerine ateş açtı.

Silahlı saldırıda göğsünden vurulan Celal A. ile Soner Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan Erman A. ve Serkan T, 112 Acil Servis ekiplerince Memorial Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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