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İstanbul'da elektrik kesintisi
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İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un 6 ilçesinin bazı bölgelerinde, 31 Ocak ve 1 Şubat'ta elektrik kesintisi uygulanacak

29 Ocak 2017 Pazar, 22:35:20 Güncelleme: 22:36:29 AA

İstanbul'da 6 ilçenin bazı bölgelerine, 31 Ocak Salı ve 1 Şubat Çarşamba günleri elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak'ta,

Ataşehir'de 09.00-11.00 arasında Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, Mareşal Fevzi Çakmak, 4, 6, 9, 15, 17, 27, 31, 33, 35. ve 38. sokaklarda, 14.00-16.00 arasında Kayışdağı Mahallesi Akdeniz Sokak, Ferhatpaşa Mahallesi Toplum, Ulu Önder, Seyitnizam, Mareşal Fevzi Çakmak, 44, 46, 47, 48, 49, 51. ve 77. sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

Kadıköy'de 11.00-13.00 saatleri arasında 19 Mayıs Mahallesi Güneşli, Hilmi Paşa sokaklar ile Kozyatağı Mahallesi Lüle Sokak elektriksiz kalacak.

Şile'de 10.00-12.00 arasında Kumbaba Mahallesi Güneş Sokak, Çavuş Mahallesi Üsküdar, Plaj Yolu, Pazar, Falih Rıfkı Atay, Ağva sokakları, Balibey Mahallesi Kıran, Balkan, Karanfil sokakları, Ağva Merkez Mahallesi Göztepe, Dumlupınar, Şile, Ahmet Yesevi, Evliya Çelebi, Santral, Site, Yeniçağ, PTT, Yeni Cami, Leman, Alper, Postacı Hasan Uzun, Kara Ağaç, Park, Sarraf, Mihrap, Soydan, Karaköy, Beyaz, Bosna, İlgi, Dereli, Nihat Erim, Kuzey, Ilıca, İsmail Dinçer, Lise Yolu, Rıhtım, Yakuplu, Adalar, Anayurt, Hazerfen, Muşebak, Ayyıldız, Beyaz Akasya, Baharat Yolu ve Nostalji sokakları elektrik alamayacak.

Tuzla'da 10.00-12.00 arasında Aydınlı Mahallesi Turna, Çağla, Çiçek, Çamlı Belde Yolu, Hüma, İzzet Kabadayı, Nuray, Mısra, Umutlu, Leylak, Hale, İskele, Sezgi, Çiğdem, Mihriban, Gülümser, Yeşilvadi, Kumlu, Vadi, Buket, Tuna, Yeşilpınar sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Üsküdar'da 10.00-12.00 arasında Altunizade Mahallesi Tophanelioğlu Prof. Fahrettin Kerim Gökay ile Mahir İz sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre ise 1 Şubat'ta Küçükçekmece'de 09.00-11.00 saatleri arasında Söğütlü Çeşme Mahallesi Halkalı Caddesi'nde elektrik kesintisi yapılacak.

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