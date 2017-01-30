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Adana'da bir kişi yaptığı ihbarla polisi alarma geçirdi

Geldiğinde uçağın maket olduğunu gören polis derin bir nefes alırken, ağaçta takılı kalan uçak için genci itfaiyeye yönlendirdi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 09:54:45 Güncelleme: 10:18:48 İHA

Adana'da bir gencin tarihi Taşköprü, Seyhan Nehri ve Merkez Sabancı Camii'ni görüntülemek istediği drone düşerek bir ağaca takıldı. İtfaiye ekipleri düşme anı saniye saniye görüntülenen dronu merdiven yetişmediği için kurtaramadı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Ulu Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Hatay'ın İskenderun ilçesinden Adana'da tarihi eski kız lisesinde drone eğitimi alan 18 yaşındaki lise öğrencisi Orhan Özdeş, kendi yaptığı drone ile Adana'nın tarihi mekanlarını görüntülemek istedi. Özdeş, eğitimden sonra Seyhan Nehri üzerinde tarihi Taşköprü ve Merkez Sabancı Camii'ni görüntülemek için dronu havalandırdı. Bir süre görüntü alan Özdeş, manevra yaptığı sırada drone ağaca çarparak takılı kaldı. Çarpmanın etkisiyle drondaki kamera yere düştü. Özdeş, insansız hava aracını ağaçtan kurtarmak için tırmandı ancak bir türlü onu alamadı.

POLİS ALARMA GEÇTİ

Özdeş, dronu alamayınca 155 polis imdat hattını arayarak, "Benim uçağım kaza yaptı düştü" dedi. Bunun üzerine polis alarma geçerek olay yerine gitti. Geldiğinde uçağın maket olduğunu gören polis derin bir nefes alırken, ağaçta takılı kalan uçak için genci itfaiyeye yönlendirdi. Haber verilen itfaiye ekipleri de ağacın yoldan çok uzak olduğunu, merdivenin yetişmeyeceğini söyleyerek uçağı takılı kaldığı yerden indiremedi. Genç ise defalarca uğraşmasına rağmen uçağı takılı kaldığı ağaçtan bir türlü alamadı. Özdeş, uçak dronu kendisinin yaptığını, Adana'ya drone kullanım kursuna katılmak için geldiğini, bu sırada Adana'nın tarihi mekanlarını görüntülemek isterken kaza olduğunu, artık yeni bir insansız hava aracı yapmak zorunda kalacağını anlattı.

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