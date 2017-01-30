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İçişleri Bakanlığı, PKK, FETÖ, DEAŞ
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979 kişi gözaltına alındı, 84 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 23-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verildi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:19:24 Güncelleme: 11:20:01 HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 23-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenen güvenlik operasyonlarında 979 kişi gözaltına alındı, 84 kişi ise tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı 23-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE (23–30 OCAK 2017);

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,
Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 202 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 328 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 41 kişi tutuklanmıştır.

YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA,
DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 26 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 1’i tutuklanmıştır.

FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA,
625 kişi gözaltına alınmış bunlardan 42‘si tutuklanmıştır.

SOL TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,
Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 7 kişi gözaltına alınmıştır.

ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;
3’ü sağ yakalanan, 1’i teslim olan olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Yürütülen bu operasyonlar neticesinde;
Teröristler tarafından kullanılan 5 ilde (Tunceli-12, Bitlis-6, Hatay-5, Şırnak-1, Batman-1) 25 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiş,
Tuzaklanan 21 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş,
418 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,
17 el bombası,
32’si ağır ve uzun namlulu (6 Roketatar, 3 Bixi, 2 Keskin Nişancı Tüfeği, 21 Kaleşnikov) olmak üzere toplam 43 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirilmiştir.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 81 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 586 OPERASYONDA;
Piyasa değeri 11.639.000 TL olan;
891 kg 793 gr Esrar,
112 kg Eroin,
299.502 adet Uyuşturucu Hap,
13 kg 734 gr Metamfetamin,
3 kg kokain,
140 adet kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.
Ayrıca piyasa değeri 5.582.704 TL olan;
783.528 adet Kaçak Sigara,
24.502 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.
Bu operasyonlar kapsamında 765 kişi gözaltına alınmış, 101 kişi tutuklanmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;
2.286 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 38 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 13’ü tutuklanmıştır."

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