Adli Tıp Kurumu'nda getirilen Ahmet Türk yeniden Elazığ'da

Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, sağlık kontrolü için tutuklu bulunduğu Elazığ Cezaevi'nden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kalp rahatsızlığı bulunan Türk işlemlerinin ardından yeniden Elazığ Cezaevi'ne gönderildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden alındıktan sonra 24 Kasım 2016'da tutuklanan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, Elazığ'dan İstanbul'a götürüldü. Kalp sorunları bulunan ve gözünden ameliyat olması gerektiği belirtilen 74 yaşındaki Türk, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Türk işlemlerin ardından yeniden Elazığ Cezaevi'ne gönderildi.
Türk tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi'ne gönderilmiş, Diyarbakır'da görülen hakkındaki dava nedeniyle 15 Ocak'ta Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmişti.
Mustafa UC/ELAZIĞ