Ahmet Aydın'dan Donald Trump'a: İnsani de vicdani de değil

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 İslam ülkesi vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen başkanlık kararnamesine de değinen TBMM Başkanvekili ve AK Parti milletvekili Ahmet Aydın, bu ayrımcı yaklaşımları tümden reddettiklerini söyledi.

Aydın, insanların tabiatları, inançları ve milletlerine göre sınıflandırılmasının kesinlikle doğru bir yaklaşım tarzı olmadığını vurgulayarak, şu görüşlere yer verdi:

"İnsani de vicdani de değildir. Her millet ve inançtan suç işleyenler olabilir. Masum olanlar olabilir. Bu şekilde sınıflandırmak, insanlara ve ülkelere inançlara yaklaşımda bulunmak hakikaten son derece yanlıştır. Ama zannediyorum ki orada Anayasa Mahkemesinin bu konuyla ilgili zaten bu kararın iptal edileceğini dair bir açıklaması oldu diye biliyorum. Ama ne olursa olsun batı standartları bu kadar çifte standartla idare edilemez. Söz konusu Müslümanlar olunca maalesef her türlü işkence, eziyet, ayrışma ve ötekileştirmeyi masum gösteren onları adeta ülkelerine dair girişini yasaklayan bu zihniyeti çok yanlış bir zihniyet olduğunu, en kısa zamanda bunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum."

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL: İNSAN HAKLARINA AYKIRI

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye göçmen girişinin sınırlandırılmasına ilişkin tasarıyı imzalamasıyla bazı ülke vatandaşları için getirilen ABD'ye giriş yasağının insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bu kararın terör sorununu çözmeyeceğini bildirdi.

Özel, bazı müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan kararın, insanlık tarihinin ortak geçmişinden, yaşanan acılardan hiç ders alınmadığını gösterdiğine işaret etti. Özel, "Donald Trump'ın aldığı karar dışlayıcıdır, ötekileştiricidir. İtmeyle, kakmayla, aşağılamayla ve dışlamayla çözülmemiştir, böyle de çözülmeyecektir." dedi.

Özel, ülkelerin terör tehdidine karşı bir takım tedbirlerle savunma haklarını olduğunu ancak alınan tedbirlerin insan haklarına aykırı ve Ortaçağ döneminden kalma yöntemler olmasının kabul edilebilir olmadığını belirtti. Özel, "Açıkça farklı bir ötekileştirme, farklı bir aşağılama, farklı bir itme kakma ve ortaya konanın tamamen Donald Trump'un zihnindeki çarpıklıklardan kaynaklı İslamofobik bir karardır. Bunun ne Amerika'ya, ne Ortadoğu'ya ne dünyaya barış getirmeyeceği de açıktır." ifadesini kullandı.