Askerlerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı

Elazığ'ın Alacakaya ilçesi Sori bölgesinden kent merkezine giden ve içerisinde askerlerin bulunduğu özel otomobil, devrilerek şarampole yuvarlandı. Kazada 3 asker yaralandı.

Arıcak İlçesi Erimli Karakolu'nda görevli 2 jandarma uzman çavuş ve 1 uzman erbaşın içerisinde bulunduğu 23 EZ 880 plakalı özel otomobil, Elazığ'a doğru seyir halindeyken Alacakaya İlçesi Sori bölgesinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde içerisinde bulunan 3 asker yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 askeri ambulansla Alacakaya Devlet Hastanesi'ne götürdü. Müşahade altına alınan yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.