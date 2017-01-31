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Alanya'da korkutan ev yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 katlı bir binanın 2'inci katında çıkan yangın, korkuya neden oldu

31 Ocak 2017 Salı, 05:57:42 Güncelleme: 05:59:37

Yangın, saat 03.30 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesinde, Kızlarpınarı Mahallesi Spor Caddesi üzerindeki Türktaş Apartmanı'nın binanın 2'inci katındaki Şefika Dokumacı'ya ait dairede çıktı. Komşular evden duman çıktığını fark ederek durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar sonrası harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri olay yerine gelerek söndürme çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından alevler söndürüldü. Evde yalnız olduğu sırada çıkan yangında dumandan etkilenen Şefika Dokumacı hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin ilk incelemesine göre yangının sobadan çıktığı üzerine duruldu. Yangında 2 oda tamamen kül olurken, evin diğer odaları da yangından etkilenerek kullanılmaz hale geldi.

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