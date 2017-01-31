Antalya’nın Kepez İlçesi Mevlana Kavşağı’nda, dün saat 19.00 sıralarında Baran Ç.’nin kullandığı 07 CZD 64 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Serpil Yetim’e (48) çarptı. Durakta otobüsten inip yaya geçidinden yolun karşısına geçen Yetim, motosikletin altında 20 metre sürüklendi. Yetim olay yerinde can verirken, yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Baran Ç.’nin de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

EŞE EN ACI BAKIŞ

Hayatını kaybeden Yetim’in akrabaları, Baran Ç.’nin motosikletin ön tekerini kaldırıp, yolda tek teker üzerinde ilerlerken kazayı yaptığını iddia etti. Kaza sonrası olay yerine gelen Yetim’in kocası Musa Yetim ile yakınları gözyaşına boğuldu. Acılı eş, karısının motosikletin altındaki cansız bedenine uzun süre ağlayarak baktı. Karısının işten geldiğini ve yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığını anlatan Musa Yetim, yaya geçidi yerine üstgeçit yapılmasını istedi. Kazayı duyan sürücünün yakınları ile Serpil Yetim’in akrabaları arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

HABER MERKEZİ