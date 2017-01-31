CHP Parti Meclis Üyesi avukat Saliha Sera Kadıgil, attığı bir tweet nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, CHP Parti Meclis Üyesi avukat Saliha Sera Kadıgil, attığı bir tweet nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında sabah ofisinde gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla yargılandığı bir davayla ilgili duruşmaya katılması gereken Kadıgil, polisler eşliğinde İstanbul Adliyesine getirildi.
Kadıgil'in duruşmada ifade verdikten sonra emniyete götürülmesi bekleniyor.
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