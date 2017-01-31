31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Samsun
GÜNDEM

Sokağa çişini yapanı uyarınca kurusıkı tabancayla ağır yaralandı

Sokağa çişini yapan arkadaşını uyaran market çalışanını ateş ederek ağır yaraladı. Samsun'da meydana gelen olay sonrası saldırgan yakalanarak adliyeye sevk edildi

31 Ocak 2017 Salı, 14:00:57 Güncelleme: 14:06:38 İHA

Samsun'da bir genç sokağa çişini yapan arkadaşını uyaran market çalışanını kurusıkı tabancayla ateş ederek ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile marketin yanına gelen bir genç araçtan inip sokağa çişini yapmaya başladı. Bu sırada olayı gören market çalışanı Y.Ç.(46), genci uyardı. Bu sırada genç ile market çalışanı arasında tartışma çıktı.

Sokağa çişini yapan gencin arkadaşı olan O.B. (23), araçtan aşağı inip Y.Ç.'nin yüzüne doğru kurusıkı tabancayla ateş açıp tabancanın kabzası ile de kafasına vurup darp etti. Yakın mesafeden kurusıkı tabancayla ateş açılması sonucu alnından yaralanan Y.Ç., SamsunOndokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Y.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

O.B. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan O.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
148 bin 500 kilogram hamsiye el konuldu
GÜNDEM

148 bin 500 kilogram hamsiye el konuldu
DEAŞ'a para aktaran Suriyeli yakalandı
GÜNDEM

DEAŞ'a para aktaran Suriyeli yakalandı
MHP İlkadım İlçe Başkanı görevden alındı
GÜNDEM

'Evet' demeyen MHP'li görevden alındı
Samsun'daki esrarengiz hayvan ölümleri
GÜNDEM

Samsun'da polisi harekete geçiren görüntü
Samsun'da opera sanatçısı ve senarist arkadaşına saldırı
GÜNDEM

Samsun'da opera sanatçısı ve senarist arkadaşına ...
Fransız turisti darp eden magandalar tutuklandı
GÜNDEM

Fransız turisti darp eden magandalar tutuklandı