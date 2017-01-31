Samsun'da bir genç sokağa çişini yapan arkadaşını uyaran market çalışanını kurusıkı tabancayla ateş ederek ağır yaraladı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile marketin yanına gelen bir genç araçtan inip sokağa çişini yapmaya başladı. Bu sırada olayı gören market çalışanı Y.Ç.(46), genci uyardı. Bu sırada genç ile market çalışanı arasında tartışma çıktı.



Sokağa çişini yapan gencin arkadaşı olan O.B. (23), araçtan aşağı inip Y.Ç.'nin yüzüne doğru kurusıkı tabancayla ateş açıp tabancanın kabzası ile de kafasına vurup darp etti. Yakın mesafeden kurusıkı tabancayla ateş açılması sonucu alnından yaralanan Y.Ç., SamsunOndokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Y.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



O.B. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan O.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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