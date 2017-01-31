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YÖKDİL başvuruları
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YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır?

YÖK tarafından başlatılan YÖKDİL sınavı için başvurular başladı. Peki YÖKDİL sınavı ne zaman? Başvurular nasıl yapılır? Sınava kimler başvurabilir?

31 Ocak 2017 Salı, 15:06:53 Güncelleme: 15:09:12

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile yükseköğretim tarihinde ilk olan "alana özgü" dil yeterliliğini belirlemeye yönelik tek dil sınavı YÖKDİL'e başvurular başladı. Peki YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar? Sınava kimler başvurabilir? İşte cevabı...

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YÖK tarafından adayın alanındaki dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak başlatılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL SINAVI) için başvurular başladı. Adaylar başvurularını http://yokdil.yok.gov.tr adresinden 7 Şubat 2017 tarihinde kadar yapabilecekler.

YÖKDİL'E BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

Sınavi 5 Mart 2017 Pazar günü saat 09.30'da tek oturum halinde gerçekleştirilecektir. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap  şıklı 80 adet soru sorulacak ve 180 dakika sınav süresi verilecektir.

Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL sınavına başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 75 TL'dir.

Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenmeyecektir.

Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.

 

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