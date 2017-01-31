HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı.
Savcının itirazı üzerine hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarılan ve dün yeniden gözaltına alınan HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Tutuklama kararı yüzüne okunana Bilgen, cezaevine gönderilmek üzere yola çıkarıldı. Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Mehmet KAYAHAN / DİYARBAKIR
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YORUMLAR 3
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Misafir 59 dakika önceartık sevınmiyorum. nasılsa bırakacaklar.idris gibi. çok üzüldük salıverildiği için teröristin.36
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Misafir 60 dakika önceVatan sevgisi İMANdandır.06
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Misafir 1 saat öncemuhteşem bir haber bu66
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