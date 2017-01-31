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HDP, Ayhan Bilgen
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HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı

HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

31 Ocak 2017 Salı, 15:18:06 Güncelleme: 15:35:03

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı.

Savcının itirazı üzerine hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarılan ve dün yeniden gözaltına alınan HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Tutuklama kararı yüzüne okunana Bilgen, cezaevine gönderilmek üzere yola çıkarıldı. Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Mehmet KAYAHAN / DİYARBAKIR

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YORUMLAR 3
  • Misafir 59 dakika önce
    artık sevınmiyorum. nasılsa bırakacaklar.idris gibi. çok üzüldük salıverildiği için teröristin.
  • Misafir 60 dakika önce
    Vatan sevgisi İMANdandır.
  • Misafir 1 saat önce
    muhteşem bir haber bu
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