HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 500 sayfalık iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Demirtaş hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övmek", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "halkı kanunlara uymamaya tahrik etme" gibi suçlardan 38 yıldan 142 yıla kadar hapsi isteniyor.

Demirtaş hakkında milletvekilliği döneminde 32 kez fezleke hazırlandığı belirtildi. Bu fezlekeler arasında 6-8 Ekim Kobani olaylarının da bulunuyor.

Veysi İPEK/DİYARBAKIR