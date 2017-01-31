Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli Gözyaşı ve ailesini kabul etti
31 Ocak 2017 Salı, 17:10:56 | Güncelleme: 17:30:33
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde rejim birliklerine ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını ve gözlerini kaybeden babası Nasır için yardım talebinde bulunan Suriyeli Gözyaşı ve ailesiyle bir araya geldi
1
1|25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli Gözyaşı ve ailesini kabul etti.
2
2|25
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Gözyaşı ve kardeşi Sidre'nin yanı sıra babası Mamun Halit Nasır da yer aldı.
3
3|25
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir süre sohbet eden Gözyaşı ve kardeşine Erdoğan çifti çeşitli hediyeler verdi.
HABERİN DEVAMI
4
4|25
GÖZYAŞI'NIN HİKAYESİ
Gözyaşı'nın 27 yaşındaki babası Mamun Halit Nasır, Suriye'nin İdlib kentinde rejim birliklerine ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını ve gözlerini kaybetmişti.
5
5|25
Küçük Gözyaşı'nın, "Benim gözlerimi alıp, babama verin. O görsün ve beni sevsin" ifadeleri kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
6
6|25
Kabulde Gözyaşı, kardeşi Sidre ile oynadığı için özellikle birlikte gelmek istediğini ifade etti.
HABERİN DEVAMI
7
7|25
Baba Nasır, Muhammed isminde 9 yaşında bir oğlu olduğunu belirterek, evleriyle ilgili bir sıkıntı yaşamadıklarını, elektriklerinin bulunduğunu ifade etti.
8
8|25
Muhammed ve Sidre'nin ilkokula, Gözyaşı'nın ise anaokuluna gittiğini anlatan Nasır, Sidre'yi kardeşlerine baktığı için okula gönderemediğini
9
9|25
kızının yalnızca Türkçe öğrenmek için okula gidebildiğini kaydetti.
HABERİN DEVAMI
10
10|25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kucağına aldığı Gözyaşı'na, AA'nın 2016 Yıllığında, babasıyla birlikte yer aldığı ve yarışmada birinci olan "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" adlı fotoğrafı gösterdi.
11
11|25
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Yaşam" kategorisinde birinci olan, "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" adlı fotoğrafa Cumhurbaşkanı Erdoğan da oy vermişti.
12
12|25
Gözyaşı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin yer aldığı fotoğrafa oy verdiğini öğrendiğinde duygularını şu sözlerle ifade etmişti: