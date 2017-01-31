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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli Gözyaşı ve ailesini kabul etti

31 Ocak 2017 Salı, 17:10:56 AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde rejim birliklerine ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını ve gözlerini kaybeden babası Nasır için yardım talebinde bulunan Suriyeli Gözyaşı ve ailesiyle bir araya geldi

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli Gözyaşı ve ailesini kabul etti.

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    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Gözyaşı ve kardeşi Sidre'nin yanı sıra babası Mamun Halit Nasır da yer aldı.

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir süre sohbet eden Gözyaşı ve kardeşine Erdoğan çifti çeşitli hediyeler verdi.

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