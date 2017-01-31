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Şanlıurfa'da zincirleme kaza

Şanlıurfa'da meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

31 Ocak 2017 Salı, 18:26:12 Güncelleme: 18:40:11 AA

Şanlıurfa'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun GAP Havaalanı mevkisinde aralarında kamyon ve tırların da bulunduğu 10 aracın karıştığı kazada kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kar yağışı ve çok sayıda kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat önce ulaşıma kapatılan Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

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