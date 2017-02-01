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mhp, referandum
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MHP’de muhalifler ‘Hayır’ kampanyası başlatıyor

Muhaliflerin, çalışmalara startı 18 Şubat’ta “Türk Milliyetçileri ‘Hayır’ Diyor” temalı bir toplantıyla vermesi bekleniyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 09:15:34 Güncelleme: 09:17:43

MHP’de 1 Kasım seçimlerinden sonra kongre süreci için harekete geçen ancak mahkeme süreçlerinin ardından başarısız olan muhalifler, başkanlık sistemine karşı kolları sıvadı.

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, “Hayır” kampanyası başlatacaklarını açıklamasının ardından eski milletvekilleri ve görevden alınan teşkilat başkanlarıyla temaslar hızlandı.

ONLAR DA KATILACAK

Koray Aydın ile MHP’den ihraç edilen Sinan Oğan, Meral Akşener ve Ümit Özdağ ile partide kalan ancak “Hayır” oyu veren milletvekillerinin bu kampanyaya katılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Henüz ikili-üçlü görüşmelerin yapıldığı ve önde gelen muhalif isimlerin de tam olarak pozisyon almak için gelişmeleri takip ettiği belirtiliyor.

TÜRK MİLLİYETÇİLERİ ‘HAYIR’ DİYOR

Muhaliflerin, çalışmalara startı 18 Şubat’ta “Türk Milliyetçileri ‘Hayır’ Diyor” temalı bir toplantıyla vermesi bekleniyor. Bu hareket adına eski milletvekillerinin de imzaladığı bildiriler yayımlanıyor. İlk kez gerçekleştirilecek söz konusu geniş katılımlı toplantıyla birlikte “Hayır” kampanyasının da başlatılması planlanıyor. Bu kampanyaya merkez sağda siyaset yapan diğer partilerin de katılabileceği belirtiliyor.

GAZETE HABERTÜRK / ANKARA

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