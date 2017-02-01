15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 1 Şubat Çarşamba günü raporu.

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51 HAVA HARP OKULU ÖĞRENCİSİ TAHLİYE EDİLDİ

FETÖ'cü darbe girişimi öncesi 'paraşüt atlayışı eğitimi' adı altında Kara Harp Okulu'na getirilen ve haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu 51 Hava Harp Okulu öğrencisi tahliye edildi. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen rapor üzerine alındığı öğrenildi. Raporda, 51 öğrencinin darbe girişimine iştirak etmediği vurgulandı.

142 Hava Harp Okulu öğrencisi 1 yıl önce planlanan paraşüt eğitimi için darbe girişiminden 1 ay önce Ankara'da bulunan Kara Harp Okulu'na getirilmişti. Bunlardan 91'i 15 Temmuz gecesi Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na götürülürken, 51'i Kara Harp Okulu'nda bırakılmıştı. Geçen hafta Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na götürülen 91 öğrenciden 43'ü tahliye edilmişti. Böylece Ankara'da tutuklu bulunan 142 Hava Harp Okulu öğrencisinden 94'ü tahliye edilmiş oldu. Bu isimler tutuksuz yargılanacak. 48 kişi hakkındaki incelemelerin ise sürdüğü bildirildi. (Fevzi Çakır / ANKARA)

TOKAT'TA 4 KAYMAKAM TUTUKLANDI

Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında ihraç edilenlerin de bulunduğu 4 kaymakam tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bazıları daha önce ihraç edilen 4 kaymakam, emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan ve mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı. (AA)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ'NDE GÖREVLİ 12 KİŞİ YAKALANDI

Uşak Üniversitesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Uşak Üniversitesinde görevli 2 doçent, 3 yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi, 2 okutman, 1 mühendis, 1 iç denetçi, 1 tekniker olmak üzere 12 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Uşak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi. (AA)

GAZİANTEP'TE 8 ASKER TUTUKLANDI

Gaziantep'te FETÖ soruşturmasında aralarında binbaşı, yüzbaşı ve teğmen gibi rütbeli askerlerin de bulunduğu 9 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na yönelik yapılan FETÖ operasyonu kapsamında aralarında binbaşı, yüzbaşı, teğmen gibi rütbeli askerlerin de bulunduğu 9 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen 9 kişiden 8'i tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "5 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ve ayrıca bu örgüte üyelik suçlarından, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan ve devam eden soruşturmalar neticesinde Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli aralarında binbaşı, yüzbaşı, teğmen gibi rütbeli askerlerin de bulunduğu 9 şüpheliden 8'i sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince üzerilerine atılı suçlardan dolayı tutuklanmış, 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır" denildi. (İHA)

NEVŞEHİR'DE 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Nevşehir'de Fethullahçı Terör örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ /PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.



FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan ve polis tarafından gözaltına alınan öğrenci M.D., polis memuru E.A., jandarma uzman çavuşlar N.A ve E.T., astsubaylar D.T, F.B. ve G.K Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nöbetçi mahkemeye gönderildi. Şüpheliler Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)

TEKİRDAĞ MERKEZLİ OPERASYONLARDA 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Tekirdağ merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 10u tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 35 kişiden 10u tutuklandı, 25i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturmanın dördüncü dalgasında, 5 gün önce hakkında gözaltı kararı bulunan 34ü emniyet mensubu 41 zanlının yakalanması için 17 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, 35 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)