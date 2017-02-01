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MİT, 850 yabancı pilotu mercek altına aldı

Türk sivil havacılığında görev alan 850 pilot hakkında MİT, çalıştıkları kurumlardan bilgi istedi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:12:57 Güncelleme: 10:16:07

Reina katliamında DEAŞ'ın yabancı eylemcilerinden birini kullanması, MİT'i yeni önlemler almaya yöneltti. MİT, Türkiye'de uçan 850 yabancı pilotu mercek altına aldı.

Türk sivil havacılığında görev alan 850 pilot hakkında MİT, çalıştıkları kurumlardan bilgi istedi. 11 Eylül benzeri bir saldırı ihtimaline karşı özellikle Türki cumhuriyetlerden gelen pilotlar incelemeye alındı.

Akşam gazetesinin haberine göre halen yaklaşık 700’ü THY olmak üzere özel havayolu şirketleryle birlikte Türkiye’de 850 yabancı pilot görev yapıyor.

MİT’in özellikle Türki Cumhuriyetleri’nden gelen yabancı pilotların üzerinde titizlikle durduğu öğrenildi. Bu kararda Reina’yı kana bulayan terörist Abdülkadir Masharipov’un Özbek asıllı olması etkili olduğu belirtiliyor. MİT’in yabancı pilotların DEAŞ’la bağlantıları olup olmadığını araştıracağı belirtiliyor.

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