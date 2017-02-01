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Manisa
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Manisa'da 13 yaşındaki kızına tecavüz eden adam tutuklandı

Ekiplerin evde yaptığı incelemede battaniyeye ve küçük kızın elbiselerine bulaşmış spermlere rastlandı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:50:31 Güncelleme: 12:07:02 DHA

Manisa'nın Yunusemre İlçesi'nde, öz kızı 13 yaşındaki G.K.'ya 3 yıl boyunca tecavüz ettiği iddiasıyla 52 yaşındaki Y.K. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., tutuklandı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Y.K., iddiaya göre evde kimsenin olmadığı zamanlarda odaya kapattığı kızı G.K.'ya tecavüz etti. Bu durumun 3 yıldır sürdüğü, Y.K.'nın eşinin 5 ay önce şiddetli geçimsizlik yüzünden evi terk ederek Manisa Kadın Sığınma Evi'ne yerleşmesiyle daha da arttığı belirtildi. Artık dayanamayan kız çocuğu G.K. durumu dün ağabeyine anlattı. Ağabeyi, G.K.'yı Manisa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürerek, yaşadıklarını anlatmasını istedi. Küçük kızın anlatımlarının ardından Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin evde yaptığı incelemede battaniyeye ve küçük kızın elbiselerine bulaşmış spermlere rastlandı. Bu battaniye ve elbiseler incelemek üzere emniyete götürüldü.

KARDEŞİNİN EVİNDE YAKALANDI

Şüpheli babanın yakalanması için polis çalışma başlattı. Y.K.'nın, aynı mahalledeki kardeşinin evinde olduğu tespit edildi. Kardeşinin evinde yakalanan Y.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., tutuklandı.

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