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Figen Yüksekdağ
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Figen Yüksekdağ ifade verdi

HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ, "Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" sözleri nedeniyle terör propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasına SEGBİS aracılığıyla katılarak ifade verdi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:42:42 Güncelleme: 14:43:52 AA

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" sözleri nedeniyle terör propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasında ifade verdi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan Kocaeli F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Figen Yüksekdağ, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, 8 avukatı da salonda hazır bulundu.

"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"
HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un da izlediği duruşmada, Yüksekdağ, savunmasında söylediği sözlerin arkasında olduğunu, meclis çatısı altında ve grup toplantılarında da benzer söylemleri olduğunu belirterek, beraatını istedi.

Daha sonra söz alan sanık avukatları da isnat olunan suçları kabul etmediklerini bildirerek, sanığın beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, terör soruşturması kapsamında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin incelenmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME
HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bir programda, "Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" sözleri üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca "Terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

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