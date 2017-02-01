CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Hanımefendi son derece şık, zengin, oturmuş şöyle söylüyor. Parlamenter sistem canımıza yetti. Bak sen. Sen başkasının torunusun. Biz Osmanlı'nın değerlerinin torunlarıyız. Atatürk'e dil uzatıyorsun ya. Eğer Atatürk olmasaydı sen mutlaka yine yaşardın. Ama hangi kafesin altında dedenin, babanın uygun gördüğü hangi paşanın kaçıncı karısı olurdun onu bir düşün, ondan sonra konuş." dedi.

CHP Şehzadeler ve Yunusemre İlçe Başkanlıkları tarafından birlikte hazırlanan Anayasa ve Referandum sürecini toplantısı Şehzadeler ilçesindeki Bedesten'de gerçekleştirildi. Toplantıya CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Parti Meclisi üyeleri Mustafa Moroğlu, Yıldırım Kaya, CHP Manisa Milletvekilleri Mazlum Nurlu, Tur Yıldız Biçer, il yöneticileri, ilçe başkanları, il, ilçe Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve partililer katıldı.

Bedesten'de partililere seslenen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Bunun başka bir seçim olduğunu anlatmamız lazım, rejime oynuyorlar, cumhuriyete oynuyorlar. Saltanatla halkın egemenliğini, bir ailenin yönetmesiyle halkın yönetmesini oyluyorlar. Her türlü enstrümanı sokağa dökecekler." dedi.

Konuşmasında Sultan 2'inci Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nun "Bizim canımıza yetti, parlamenter sistem artık" sözlerini de sert bir dille eleştiren Özel şunları söyledi:

"2. Abdülhamit'in torununu bulup çıkarmışlar 5. Kuşaktan. Nilhan Osmanoğlu. Hanımefendi son derece şık, zengin, oturmuş şöyle söylüyor. Parlamenter sistem canımıza yetti. Bak sen. Bizde ecdada kafayı takma, geçmişin öyle veya böyle değerleriyle didişmek yok. Yoksa Nilhan Hanımla ilgili söyleyecek çok şey var. Dedesinin de parlamento düşmanı olduğunu biliyordur Nilhan Hanım. Nilhan Hanıma söylesem senin deden en çok toprak kaybeden padişah desen, ağrına gider. Kafayı bir denizci bir çocuğa takmış ona düşmanlığından donanmayı hareket ettirmedi. Kıbrıs'ı İngilizlere savaşmadan verdi. Ege'deki bütün adaları kaybeden bizatihi dedesidir. Bunların hepsi bir yanda biz Osmanlı'yı sevabıyla günahıyla orada tarihe, tarihçilere bırakıyoruz. Nilhan hanım Osmanlı'nın en çok toprak kaybedeninin torunu olabilir ama biz Hazerfen Ahmet Çelebi'nin torunlarıyız. Biz onlar mutlaka günü geldiğinde tarihçilerin konuştuğu, üzerinde bir baskı dönemi olarak gördüğü Abdulhamid'i çok seviyor olabilirler. Biz buradan onlara küfredecek değiliz. Nilhan hanıma bir tek şeyi söylemek lazım. Sen başkasının torunusun. Biz Hazerfen, Mimar Sinan'ların torunlarıyız. Osmanlının değerlerinin torunlarıyız. Atatürk'e dil uzatıyorsun ya. Eğer Atatürk olmasaydı sen mutlaka yine yaşardın. Ama hangi sarayın hangi odasında, hangi kafesin altında dedenin, babanın uygun gördüğü hangi paşanın kaçıncı karısı olurdun onu bir düşün, ondan sonra konuş."