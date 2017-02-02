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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kardak
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Sahil Güvenlik, Kardak'daki denetimlerin görüntülerini yayınladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kardak bölgesindeki yapılan kontrol ve denetimlerin görüntülerini yayınladı

02 Şubat 2017 Perşembe, 09:22:14 Güncelleme: 09:23:27 DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde Sahil Güvenlik hava ve deniz unsurları ile kontrol ve denetim faaliyetlerine 7 gün 24 saat esasına göre devam edildiği belirtildi.

Denetim ve kontrol faaliyetleri kapsamında herhangi bir düzensiz göçmen grubunun tespit edilmediğini açıklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kardak bölgesindeki yapılan kontrol ve denetimlerin görüntülerini yayınladı.

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