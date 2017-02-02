15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 2 Şubat Perşembe günü raporu.

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NEVŞEHİR'DE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen öğretmen Serkan K. ve üniversitede bilgisayar işletmeni olan Mehmet Akif U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün adından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.

Serkan K'nin hava astsubayların mahrem imamlarından olduğu, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince örgüt yöneticiliğinden de hakkında tutuklama kararı verildiği öğrenildi. (AA)