Ağrı'daki aile faciasında yeni ayrıntılar

Ağrı'da cinnet geçirerek anne ve babasını öldürdükten sonra intihar eden 25 yaşındaki V. K., babasına ait pompalı tüfekle katliamı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Volkan Karaoğlan'ın bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle ilaç kullandığı belirtildi.



Gazi Mahallesi'nde yaşayan V. K., dün öğle saatlerinde eve geldikten sonra anne ve babası ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından av malzemesi satan babası Kutbettin K.'ya ait evde bulunan pompalı tüfeği alan V. K. önce babasını, daha sonra annesi Nuriye K.'yı vurdu. Anne ve babasının kanlar içerisinde kalmasının ardından V. K., pompalı tüfekle yaşamına son verdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Silah sesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde anne Nuriye K. ile Volkan K.'nın olay yerinde cesetleriyle karşılaştı. Ağır yaralı olan baba Kutbettin K. ise kaldırıldığı Ağrı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cesetler, otopsi için Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı haber alarak hastaneye gelen K. ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



V. K.'nın bir süreden beri psikolojik sorunları bulunduğu, bu yüzden sıkça ailesiyle tartıştığı belirtildi. Komşuları, "Silah seslerini duyunca polise haber verdik. Polis kapıyı açınca üçünü de yerde kanlar içinde bulduk. V.'nin intihar etmek için pompalı tüfeği koltuğa bağlayıp ip yardımı ile tetiği çekmiş olduğunu gördük. V. bir süredir sık sık ailesiyle kavga ediyordu. Psikolojik tedavi görüyordu" dedi.



Öte yandan işlemlerin ardından anne, baba ve oğulun cenazeleri Eski Harman Köyü mezarlığında toprağa verildi.