Akıncı Üssü'ndeki Misafir Tuğamiral'den şok sözler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin en kapsamlı iddianamesinde, Akıncı Üssü’nde yaşanan olaylar anlatıldı. 481 şüphelinin yer aldığı, 570 klasör ve 4 bin 658 sayfalık iddianameden dikkat çeken tespitler şöyle...

KARAKUŞ, ÜSTEKİ SORGU ODALARINI TEMİZLETMİŞ

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre iddianamede, Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasında gösterilen ve iddianamenin askeri yöneticileri arasında 1 numaralı şüpheli olarak anılan Akın Öztürk’ün damadı Yarbay Hakan Karakuş’un, kalkışmadan bir gün önce Akıncı Üssü’ndeki sorgu odalarını temizlettirdiği ve bazı odaları da rehinelerin tutulması amacıyla boşalttırdığı ortaya çıktı. Karakuş’un boşalttırdığı bu odalarda, Genelkurmay Karargâhı ve değişik yerlerden rehin alınarak Akıncı’ya getirilen isimler tutulmuştu.

‘ÜSSE MİSAFİRLİK İÇİN GİTTİM’ DEMİŞTİ

İddianame, darbecilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı etkisiz hale getirme planlarını da deşifre etti. Darbecilerin, Erdoğan havadayken önleme için 2 adet F-16 savaş uçağı kaldıracağı, uçağı İstanbul’a inmeye zorlayacakları, Erdoğan’ı bir süre İstanbul’da bekletip havayolu ile denize açılacak bir gemiye bindirerek muhafaza altına almayı planladıkları ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı’nı bulamayan darbecilerin planları boşa çıkınca Genelkurmay Başkanı’na darbe bildirisini okutmaya çalışan Yurtta Sulh Konseyi üyelerinden Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık’ın telefonda görüştüğü bir kişiye söylediği şok sözleri, o gece Akıncı Üssü’nde şoför olarak bulunan tanık İbrahim Halil A. aktardı. A.’nın ifadesi şöyle: “Tümgeneral Kubilay Selçuk’un (dönemin Çiğli Üssü Komutanı/ darbeci/tutuklu) emir subayı, ‘Bu gece benim emrimdesin’ dedi. 143. Filo’da (darbecilerin karargâhı) bulunduğumuz sırada denizci general (Harmancık) telefonda bir kişiye, ‘Cumhurbaşkanı’nı öldüremedik, planlarımız boşa gitti, Cumhurbaşkanı’nın Almanya’ya kaçtığı yönünde haberleri yaymamız lazım, yoksa her şey boşa gidecek, F. TV’yi bağlayın’ dedi.”

Öksüz’ün darbe toplantılarını yaptığı villada parmak izine rastlanan Harmancık, ifadesinde Akıncı Üssü’ne misafirlik için gittiğini öne sürmüştü.

Akıncı Üssü, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde cuntacı askerler tarafından üs olarak kullanılmıştı.

GÖZALTINDAN ÖNCE PARA TRANSFERİ

İddianamede yer alan MASAK raporuna göre Akın Öztürk, 17 Temmuz’da eşi Tülay Öztürk adına Vakıflar Bankası’nda bulunan hesabına 86 bin 501 dolar transfer etti ve Tülay Öztürk bu parayı çekmek istedi. Öztürk, ek ifadesinde, “Cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece (17 Temmuz) saat 01.30 sularında Ankara Merkez Komutanlığı’ndan eve geldiler, beni aldılar. Önce Merkez Komutanlığı’na, ondan sonra da Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüler” dedi.

143. FİLO’DA GÖRÜLDÜ

Tuğamiral Harmancık’ın darbecilerin yönetim merkezi olan 143. Filo’da olduğuna dair görüntüler de iddianameye girdi. Harmancık, 15 Temmuz saat 22.02.18’de 143. Filo koridorlarında görülüyor.