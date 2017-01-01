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2017 ALES ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES İlkbahar Dönemi sınavı için adaylar hazırlık içinde. Peki 2017-ALES ne zaman yapılacak?

02 Nisan 2017 Pazar, 16:34:56 Güncelleme: 16:39:35

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 15-23 Mart 2017 tarihleri arasında başvurusu alınan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES) İlkbahar Dönemi için adaylar hazırlık içinde. Peki 2017-ALES ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

2017-ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvuru yapan adaylar, sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Sınav 7 Mayıs 2017 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da ve Bişkek'te yapılacak.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav Türkçe olacaktır. Her iki bölüm tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını, her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına işaretleyeceklerdir.

SINAVIN UYGULANMASI

Sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde 40’ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise 40’ar sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer alacaktır.

Bütün adaylar, dört testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda en az 120 soru cevaplandırmış olacaklardır. Ağırlıklı puanlara göre testlerin ağırlıkları tabloda yer almaktadır. Adaylar istedikleri takdirde bütün testleri cevaplandırabileceklerdir.

Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerin iölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Sayısal-2 Testindeki soruların, Sayısal-1 Testindeki sorulara göre daha ileri düzey sorular olması planlanmaktadır. Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri ise, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

SINAVA GİRERKEN YANIMDA NE BULUNDURMALIYIM?

* Adaylar, Sınav Giriş Belgesi'nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

* Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya pasaportunun da yanında bulunması zorunludur.

* Adaylar, Sınav Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı veya pasaportunun haricinde yanında başka eşyalarla geldiği takdirde sınava alınmayacaklardır.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

* yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

* ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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