03 NİSAN 2017
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Konya otobüs kaza
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Konya'da otobüs şarampole devrildi: 14 yaralı

Konya'da aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsü manevra yapan otobüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 00:34:29 Güncelleme: 00:48:40 AA

Konya'da tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Sevilmiş yönetimindeki tur otobüsü, Karaman-Konya karayolunun 50'nci kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, otobüste bulunan 14 kişi yaralandı. Konya'daki farklı hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüsle Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne götürüldü.

Bu arada, kazanın sürücünün aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 17 saat önce
    Allah beterinden korusun.
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