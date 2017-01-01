Konya'da otobüs şarampole devrildi: 14 yaralı

Konya'da tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Sevilmiş yönetimindeki tur otobüsü, Karaman-Konya karayolunun 50'nci kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, otobüste bulunan 14 kişi yaralandı. Konya'daki farklı hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüsle Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne götürüldü.

Bu arada, kazanın sürücünün aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu meydana geldiği öğrenildi.