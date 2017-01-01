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Hüsnü Bozkurt
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CHP'li Hüsnü Bozkurt hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bozkurt'un sözleri için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 11:46:09 Güncelleme: 12:12:24 AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt hakkında, 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin, bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

HÜSNÜ BOZKURT NE DEMİŞTİ?

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Halk TV'deki Halk Arenası programında "Adımın Hüsnü olduğu kadar eminim 'Hayır' çıkacak, bu millete güvenmek gerek. En az yüzde 60-65 'Hayır' çıkacak. Ama arkadaşlar de ki 'Evet' çıktı... Kimse heveslenmesin, biz yine Samsun'dan başlarız, Amasya'ya, Sivas'a gideriz, Ankara'ya geliriz. Buradan İnönü'ye, Sakarya'ya... Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Yine sizi de sizin gibi emperyalistleri de denize dökeriz" diye konuşmuş, sözleri tepki çekmişti.

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