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Çankırı'da 45 haneli köydeki 25 ev yandı

Yer yer devam eden yangın güçlükle kontrol altına alınabildi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 14:59:00 Güncelleme: 15:01:09 DHA

Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki 45 haneli Serçeler Köyü'nde sabah saatlerinde yaşlı bir kadının evinde çıkan yangında, tamamı ahşap 25 ev yanarak kül oldu. Can kaybının olmadığı köydeki yangında, yaşlı kadının ayaklarının yandığı ve son anda kurtarıldığı belirtildi.

Yangına Çankırı ve ilçeleri ile birlikte çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu. Yer yer devam eden yangın güçlükle kontrol altına alınabildi.

46 haneli Serçeler Köyü'nde bulunan evlerin yarısından fazlasının yandığı belirlenirken, olay yerine Çankırı Valisi Mesut Köse, Ilgaz Kaymakamı Muhammet Gürbüz, Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır da giderek, bilgi aldı.

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