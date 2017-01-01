SON DAKİKA

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Bekçi alımı sınav sonuçları
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Bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı!

İstanbul Valiliği, internet sitesi üzerinden bir süredir beklenen bekçi alımı sınav sonuçlarını duyurdu. Peki bekçi alım sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:46:25 Güncelleme: 17:50:26

Mahalle ve çarşı bekçisi alımları için yapılan sözlü sınavın sonuçları açıklandı. İstanbul Valiliği, internet sitesi üzerinden bir süredir beklenen bekçi alımı sınav sonuçlarını duyurdu. Peki bekçi alım sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

BEKÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI

Bekçi alımı sınav sonuçlarını öğrenmek için adaylar başvuruda bulunduğu ilçe kaymakamlıklarının internet sitesi üzerinden sınav sonuçlarına ulaşarak başarı durumlarını kontrol edebilecek.

Adaylar hangi ilçede bulunuyorsa, o ilçenin kaymakamlığına ait internet sitesi üzerinden bekçi alımı sözlü sınavı sonuçlarına ulaşabilecek.

BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAV NE ZAMAN?

Aynı zamanda İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada sözlü sınavda başarılı olan adayların yazılı sınavlara gireceği tarihi de açıkladı. Yazılı sınav tarihi 9 Nisan 2017 Pazar saat 14:00 olarak belirtildi.

Adaylar yazılı sınav için sınav giriş belgelerini 4 Nisan 2017 - 7 Nisan 2017 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle başvuruda bulundukları ilçenin İlçe Emniyet Müdürlüğü Personel Büro Amirlikleri'nden bizzat edinebilecekler. Snıav giriş belgelerini almayan adaylar sınava katılamayacaktır.

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