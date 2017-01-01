Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da yaptığı konuşmasında terörle mücadele konusuna değinirken CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un açıklamalarına çok sert yanıt verdi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Suriye'de El Bab'ın da teröristlerden temizlenmesiyle Fırat Kalkanı Harekatı'nın birinci etabını sona erdirdik. Şu anda bitti. Bundan sonra da olacaktır. Şimdi diğer bölgelerde de terör örgütlerinin tepesine binmek için yeni harekatların hazırlıklarını yapıyoruz. Yeni harekatlara yeni isimler vereceğiz. Baharı bekleyen tüm terör örgütlerine, PKK'sıyla, YPG'siyle DEAŞ'ıyla FETÖ'süyle çok güzel sürprizlerimiz var. Önümüzdeki aylar, Allah'ın izniyle Türkiye'nin ve Türk milletinin baharı, teröristlerin ise kara kışı olacaktır"

"TÜRKİYE KEFENİNİ YIRTARAK GÖMÜLMEYE ÇALIŞILDIĞI MEZARDAN ÇIKIYOR"

"Bu mübarek vatana göz dikenler varsa, önce bizim ödediğimiz bedelden daha fazlasını ortaya koymayı kabul etmelidir. Şundan emin olunuz, şehitlerimizin tek bir damla kanı bile boşa gitmiyor. Türkiye, tarihinin en önemli mücadelesini veriyor. Birilerinin iddia ettiğinin aksine bu süreçte Türkiye kuşatılmıyor, tam tersine Türkiye kefenini yırtarak gömülmeye çalışıldığı mezardan çıkıyor. Türkiye'yi bin yıllık coğrafyasından, bin yıllık kardeşlerinden ve soydaşlarından kopartıp kendi içine hapsedenlerin telaşı işte bu yüzden."

"YAHU SEN GERİ ZEKALI MISIN?"

CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un açıklamalarına yanıt veren Erdoğan, "Yalan söylemekle kalmıyorlar işi çok çirkin yerlere götürüyorlar. Bir CHP Milletvekili çıkmış mikrofona '16 Nisan'da 'Evet' çıkarsa bunları İzmir'e kadar kovalayıp denize dökeceğiz' diyor. Bunu diyen de Konya milletvekili. Yahu sen geri zekalı mısın? Sen kiminle aşık atıyorsun ya? Genel başkanları da çıkmış 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyor. Ey Kılıçdaroğlu, madem elinde belgeler var çık bunları açıkla. 16 Nisan'dan sonraya kalırsa geç kalırsın. Ama bu onur meselesi. Çünkü bu yalan makinesi. Bunda dürüstlük yok. İşte söyledim havalimanında darbecileri gördü, saklanacak yer aradığını bildiğimizden haberimiz olmasa bir bildiği var diyeceğiz. Sen kimi denize döküyorsun? Ulan seni yola çıkartmazlar yola. Sen Samsun'dan yola çıkamazsın ya. Biz bu tipleri denize falan dökmeyeceğiz. Bunlar türünün son örneği, gelecek nesiller bu eziyetten kurtuluyor."