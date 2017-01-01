03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Erdoğan
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat Kalkanı'nın devamı yeni isimlerle gelecek

Trabzon'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Baharı bekleyen tüm terör örgütlerine çok güzel sürprizlerimiz var. Yeni harekatlara yeni isimler vereceğiz" dedi. Erdoğan ayrıca CHP Milletvekili Bozkurt'un açıklamalarına sert yanıt verdi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 18:07:19 Güncelleme: 18:32:36 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da yaptığı konuşmasında terörle mücadele konusuna değinirken CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un açıklamalarına çok sert yanıt verdi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Suriye'de El Bab'ın da teröristlerden temizlenmesiyle Fırat Kalkanı Harekatı'nın birinci etabını sona erdirdik. Şu anda bitti. Bundan sonra da olacaktır. Şimdi diğer bölgelerde de terör örgütlerinin tepesine binmek için yeni harekatların hazırlıklarını yapıyoruz. Yeni harekatlara yeni isimler vereceğiz. Baharı bekleyen tüm terör örgütlerine, PKK'sıyla, YPG'siyle DEAŞ'ıyla FETÖ'süyle çok güzel sürprizlerimiz var. Önümüzdeki aylar, Allah'ın izniyle Türkiye'nin ve Türk milletinin baharı, teröristlerin ise kara kışı olacaktır"

"TÜRKİYE KEFENİNİ YIRTARAK GÖMÜLMEYE ÇALIŞILDIĞI MEZARDAN ÇIKIYOR"

"Bu mübarek vatana göz dikenler varsa, önce bizim ödediğimiz bedelden daha fazlasını ortaya koymayı kabul etmelidir. Şundan emin olunuz, şehitlerimizin tek bir damla kanı bile boşa gitmiyor. Türkiye, tarihinin en önemli mücadelesini veriyor. Birilerinin iddia ettiğinin aksine bu süreçte Türkiye kuşatılmıyor, tam tersine Türkiye kefenini yırtarak gömülmeye çalışıldığı mezardan çıkıyor. Türkiye'yi bin yıllık coğrafyasından, bin yıllık kardeşlerinden ve soydaşlarından kopartıp kendi içine hapsedenlerin telaşı işte bu yüzden." 

"YAHU SEN GERİ ZEKALI MISIN?"

CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un açıklamalarına yanıt veren Erdoğan, "Yalan söylemekle kalmıyorlar işi çok çirkin yerlere götürüyorlar. Bir CHP Milletvekili çıkmış mikrofona '16 Nisan'da 'Evet' çıkarsa bunları İzmir'e kadar kovalayıp denize dökeceğiz' diyor. Bunu diyen de Konya milletvekili. Yahu sen geri zekalı mısın? Sen kiminle aşık atıyorsun ya? Genel başkanları da çıkmış 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyor. Ey Kılıçdaroğlu, madem elinde belgeler var çık bunları açıkla. 16 Nisan'dan sonraya kalırsa geç kalırsın. Ama bu onur meselesi. Çünkü bu yalan makinesi. Bunda dürüstlük yok. İşte söyledim havalimanında darbecileri gördü, saklanacak yer aradığını bildiğimizden haberimiz olmasa bir bildiği var diyeceğiz. Sen kimi denize döküyorsun? Ulan seni yola çıkartmazlar yola. Sen Samsun'dan yola çıkamazsın ya. Biz bu tipleri denize falan dökmeyeceğiz. Bunlar türünün son örneği, gelecek nesiller bu eziyetten kurtuluyor."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 14
  • Misafir 6 dakika önce
    Ya satacak, ya batacak...
  • Misafir 7 dakika önce
    Yazik gercekten...
  • Misafir 12 dakika önce
    askerlerimiz iyilestirmeyi haketti
  • Misafir 24 dakika önce
    Bu kadar yürekten çağırma beni, Bir gece ansızın gelebilirim.
  • Misafir 41 dakika önce
    Üslup iyice bozuluyor
  • Misafir 42 dakika önce
    tarafsız cumhurbaşkanı nasıl olunur sizden öğrenecek değiliz eyyyyy..
  • Misafir 44 dakika önce
    sürprizle kafayı bozdu reis.. sürprizlerle ülke mi yönetilir..:)
  • Misafir 54 dakika önce
    cumhurbaşkanının üslübuna bak sen. neden kimse dava etmiyor bu adamı?
  • Misafir 1 saat önce
    Koca Cumhurbaşkaninin uslubuna bakarmisiniz ? Ulanlar havada ucusuyor, siyaset bu kadar da kirlenmemeli...
  • Misafir 1 saat önce
    Ey chp 'li sözde doktor hüsnü! sen ancak kağıttan kaplanlık yaparsın .
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
CHP'den 'Evet' standına ziyaret
GÜNDEM

CHP'den 'Evet' standına ziyaret
Hakkında soruşturma açılan CHP'li Hüseyin Bozkurt'tan açıklama
GÜNDEM

CHP'li Bozkurt: Tüm sözlerimin arkasındayım
Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na 'kontrollü darbe' yanıtı
GÜNDEM

Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Kepazeliğe ...
Samsun'da bir anne çocuğunu yaralayanlara kurşun yağdırdı
GÜNDEM

Oğlu yaralanan anne dehşet saçtı!
Terör operasyonlarında haftalık bilanço
GÜNDEM

FETÖ'den 973, DEAŞ'tan 65 gözaltı
CHP'li Hüsnü Bozkurt hakkında soruşturma
GÜNDEM

CHP'li Bozkurt hakkında soruşturma
Ak Parti, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yargıya taşıyor
GÜNDEM

AK PARTİ, KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINI YARGIYA TAŞIYOR
Başbakan Binali Yıldırım: Türkmen soydaşlarımızın yanında olacağız
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM: SOYDAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ
Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Adil Öksüz sorusu
GÜNDEM

BOZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ADİL ÖKSÜZ SORUSU
Bursa'da terör operasyonu: 29 gözaltı
GÜNDEM

DEV OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: 29 GÖZALTI!
Prof. Dr. Nükhet Hotar: Kafası karışık seçmenlerimiz var
GÜNDEM

AK PARTİLİ HOTAR: KAFASI KARIŞIK SEÇMENLERİMİZ VAR
İpsala Sınır Kapısı'nda geçişler başladı
GÜNDEM

İPSALA SINIR KAPISI'NDA GEÇİŞLER BAŞLADI