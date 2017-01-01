Sivas'ta ehliyeti olmayan küçük sürücü, polise yakalandı

Sivas'ta babasından habersiz otomobili alarak arkadaşları ile gezintiye çıkan 14 yaşındaki B.Y. ihbar üzerine polis ekiplerince yakalandı. Araç trafikten yasaklandı.

Sivas'ta misafirliğe giden ailesinden habersiz evlerinin önündeki otomobili izinsiz alarak arkadaşları ile birlikte şehir turuna çıkan B.Y.'yi Gülyurt Mahallesi'nde direksiyon başında görenler durumu polis ekiplerine ihbar etti.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri mahallede aracı aramaya başladı. Mahalle aralarında arabayla dolaşan B.Y. bir ara stop ettiği aracı, arkadaşları yardımı ile ittirerek çalıştırıp yoluna devam etti. Bu sırada polis ekiplerini fark edince aracını park etti.

1858 TL PARA CEZASI

Sevk edilen polis ekipleri B.Y.'den aracın kontok anahtarını alarak işlem yaptı. Babasının aracını ilk defa kaçırdığını söyleyen B.Y., "Pişmanım bir daha kaçırmayacağım" dedi.

Aracın plaka ve sahibini sorgulayan polis ekipleri, H.S. adına kayıtlı olan aracın sigortasının da olmadığını belirledi. Araç sahibine polis ekipleri tarafından, ehliyetsiz araç kullandırmaktan ve aracın sigortasının bulunmaması nedeniyle 1858 TL ceza kesildi.

Araç trafikten yasaklanırken çekici yardımıyla otoparka götürüldü. B.Y. ise ekiplerce Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülüp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.