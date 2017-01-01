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Başbakan Binali Yıldırım: Türkmen soydaşlarımızın yanında olacağız

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi ile görüşen Başbakan Binali Yıldırım, "Türkmenler ortak duruş sergilemeli" dedi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 20:31:51 Güncelleme: 21:02:44 AA

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi'yi kabulünde, Kerkük'e ilişkin emrivakilerin arttığı, "sözde bağımsızlık referandumları yapılabileceği" yönünde kabul edilemez açıklamaların yapıldığı kritik dönemde, bölgedeki soydaşların yanında yer almaya kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım'ın, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'yi Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki kabulünde bölgesel konular görüşüldü.

Görüşmede, Kerkük'e ilişkin emrivakilerin arttığını, "sözde bağımsızlık referandumları yapılabileceği" yönünde kabul edilemez açıklamaların yapıldığını hatırlatan Yıldırım, bu kritik dönemde, bölgedeki soydaşların yanında yer almaya kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.

Yıldırım, Iraklı Türkmenlerden, mezhep farkı gözetmeden kendi aralarında dayanışma içerisinde olmalarını ve bölgedeki oldubittilere karşı ortak bir duruş sergilemelerini istedi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi de Türkiye'nin Iraklı Türkmenlere daimi desteği için Başbakan Yıldırım'a teşekkür ederek, eşgüdüm ve iş birliğinin gelecek dönemde de artarak devam edeceğini kaydetti.

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