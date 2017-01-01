04 NİSAN 2017
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Kilis
GÜNDEM

Eylem hazırlığındaki Çeçen uyruklu sınırda yakalandı

Çeçen uyruklunun çantasında yaklaşık bir buçuk kilogram ağırlığında patlayıcı düzeneği ve iki savunma tipi el bombası bulundu

04 Nisan 2017 Salı, 11:44:16 Güncelleme: 11:49:45 AA

Güvenlik güçleri, Suriye sınırından yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 18 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan birinin bölgede eylem hazırlığı içinde olduğu, yanında patlayıcı düzeneği ve iki el bombası bulunduğu belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Kilis'teki İnanlı Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Suriye uyruklu 9 erkek, 4 kadın, 4 çocukla Çeçen uyruklu bir erkek yakalandı.

Çeçen uyruklunun çantasında yaklaşık bir buçuk kilogram ağırlığında patlayıcı düzeneği ve iki savunma tipi el bombası bulundu. Söz konusu kişinin bölgede eylem hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.



Düzenek ve el bombaları, Kilis Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekiplerine teslim edildi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 7 saat önce
    sınırı ne kadar çok korursak içerisi okadar güvenli olur @67
  • Misafir 7 saat önce
    Hapishanelerde beslemeyin, gerekeni yapın.
  • Misafir 8 saat önce
    sıkın kafalarına abi
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