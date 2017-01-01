Başbakan Yıldırım'dan İdlib ve Kerkük açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silahla düzenlen ve 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Yıldırım yaptığı açıklamada "Bu sabah Suriye'de İdlib'de yaşanan insanlık dışı vahşet, maalesef bütün hepimizi derinden şok etti. Bir rejimin başındaki adam, kimyasal gazları çocukların, kadınların üzerine göndermekten zerre kadar maalesef endişe etmedi. O çocukların cansız bedenleri gözümüzün önüne geldiğinde, gözleri açık size gülümseyen o masum yüzlerinin, onun hesabını bu insanlık veremez. Ümit ederim ki Birleşmiş Milletler bu konuyu ciddiyetle ele alır ve Suriye'deki bütün kimyasal silahların imha edilmesi yönünde önemli bir adım atar ve bunu yapanlara da gereken cezayı insanlık adına verir. Bu konuda zayıf da olsa ümidimizi muhafaza ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"KERKÜK'TE OLDU BİTTİYE İZİN VERMEYİZ"

"Bölgemizde her gün tahminleri altüst edecek değişiklikler yaşanıyor. Bu değişiklikler, hiç de yürek ferahlatıcı, iç açıcı değişiklikler değil." diyen Başbakan Yıldırım, Kerkük'te yaşanan gelişmelere değinerek, "Suriye'yi konuşurken, bir bakıyorsunuz Irak'ta Kerkük'te bir oldu bittiyle karşı karşıya geliyoruz. Kerkük'ün geleneksel tarihi yapısını değiştirecek ve oradaki Türkmenleri, Arapları yok sayarak, filli durum yapılarak, buranın Kuzey Irak Kürt Yönetimine dahil edilmesi, Türkiye açısından asla kabul edilebilir bir şey değildir. Tarihi bağları itibarıyla Türkmen yurdu olan Kerkük'ün bir oldu bittiyle elde edilmesi ve oradaki Türkmenlerin, Arapların yok sayılması, bölgede yeni karışıklıkların, yeni ihtilafların bir anlamda kıvılcımını oluşturmaktadır. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetimizi, Irak'ın bölünmez bütünlüğü çerçevesindeki görüşümüzü, net olarak ortaya koyduk. Bu oldu bittiye asla rıza göstermeyeceğimizi, ilgili taraflara ilettik." dedi.