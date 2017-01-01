Aziz Babuşçu: O zaman derim ki siyasi ayağı sensin Kılıçdaroğlu

AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, Habertürk TV'de katıldığı TekeTek programında Fatih Altaylı'nın sorularına yanıt verdi.

FETÖ'nün siyasi ayağı olup olmadığı sorusuna yanıt veren Babuşçu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' sözlerine sert tepki gösterdi.

İşte Babuşçu'nun sözlerinden satır başları;

" ByLock listelerini herhalde gazetelere çarşaf çarşaf yayınlamak, bu soruşturmanın mantığı açısından, bu ByLock listelerinde yer alan bilmediğimiz ama bilmesi gerekenlerin bildiği, takip ettiği, izlediği yeni istihbari çalışmalar olabilir. Onun için niye yayınlamıyorsunuz, haydi yayınlayın, nerede bunun siyasi ayağı gibi bir şeyin içerisine girmek bu mücadelenin ehemmiyetini kavramamak, bundan uzak olmak ya da kendini o mücadelenin tarafı olmak anlamına sokmaktır."

"O ZAMAN DERİM Kİ SİYASİ AYAĞI SENSİN KILIÇDAROĞLU"

"Nerede bunun siyasi ayağı derse sayın Kılıçdaroğlu'na şunu çok rahat derim. Sayın Cumhurbaşkanı darbe akşamı çağrı yapıp Atatürk Havaalanı'na indiğinde, üstelik sonrasında oradaydım bir ara helikopter yaklaşıyor dediler, makineli silahlar dışarıya sarkmış vaziyette ve alçalıyor. O zaman bu işin siyasi ayağı suçlamasında orada milletinin yanında o silahların gölgesinde olan bir lider var, aynı havaalanına gelip güvenli bir ev noktasına geçip sesini çıkarmadan bekleyen Kılıçdaroğlu var. O zaman derim ki siyasi ayağı sensin Kılıçdaroğlu. Çünkü ondan sonra ortaya koyduğunuz pratikler de bunu teyit ediyor."

"3 BİNE YAKIN İNSAN ROL GEREĞİ Mİ GAZİ OLDU?"

"Doğru hata yaptık. Dini duyguları istismar eden bir yapı bizi aldattı. Aynı süreçte o gün o harekete karşı olan sayın Kılıçdaroğlu ve CHP bunun dini istismar ettiği bir örgüt olduktan sonra neden muhabbet duyar hale geldi? FETÖ'den tutuklananları grup toplantılarına getirdi? Orada arasınlar siyasi ayağı. Kontrollü darbe diyorsunuz, bu ne demektir? 249 şehit o tiyatroda oyuncular mıydı ya? 3 bine yakın gazi var. Rol gereği mi gazi oldular?"

"ERDOĞAN SÖYLEDİKLERİNE İNANDIRMA KONUSUNDA ZORLUK YAŞADI"

"40 yıllık hikayesi olan örgütün devletteki yapılanması ve devlet için tehdit olduğunu ilk anlayan sayın Cumhurbaşkanımızın kendisidir. Ve ilk tavır koyan kişidir. Bu tavrıyla kendi siyasi partisinde bile yalnız kalmış kişidir. Söylediklerine inandırma konusunda zorluk yaşamış bir liderdir. Cumhurbaşkanımızın bu örgütle mücadelede yalnız bırakılmış olması, daha etkin sonuç alınması konusunda zaaftır. Adamlar çöreklenmiş. Öyle bir çöreklenmiş ki hala yargıda var mı yok mu diye düşünüyorsanız o gün o çöreklenmeyi yalnız olduğunuz mücadelede keşfetmeniz ve gereğini yapmanız mümkün olmadı."