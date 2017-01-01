Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 05 Nisan 2017 Çarşamba günü raporu.

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FETÖ SANIĞI DURUŞMADA MAHKEME HEYETİNİ TEHDİT ETTİ

Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan tutuklu sanık duruşma salonunda mahkeme heyetini tehdit etti.



Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Yalçın Pekmez, hazır bulundu.



Savunması istenen Pekmez, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



Üzerine kayıtlı 2 telefon hattında örgütün şifreli haberleşme sistemi "ByLock" yüklü olduğu ve "kırmızı" kod ile yoğun şekilde bu programı kullandığı belirlenen Pekmez'in, tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi.



Sanık bunun üzerine mahkeme heyetine yönelik, "16 Nisan gelmeden bu iş bitecek. Beni tutuklayanlar içeri girecek." diye bağırdı. Agresif tavırlar sergileyen sanık, güvenlik görevlilerince duruşma salonundan çıkartılarak cezaevine götürüldü.



Öte yandan, tutuklanmadan önce elektrikçilik yapan Pekmez'in FETÖ ile irtibatlı olduğu için KHK ile kapatılan Çalışanlar Derneğinin başkan vekilliğini yaptığı ve örgütün üst düzey sorumlularıyla bağlantılı olduğu tespit edilmişti. (AA)

KAPATILAN KİMSE YOK MU DERNEĞİ'NE YÖNELİK FETÖ OPERASYONU

Kanun hükmünde kararname ile kapatılan Kimse Yok mu Derneğine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 82 şüpheliden 33'ü yakalandı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Şüphelilerden 14'ünün farklı soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunduğu, 17'sinin yurt dışında olduğu belirlendi. Ekipler, diğer 18 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DERNEĞİN TÜM TAŞINMAZLARINI SATMIŞLAR

Soruşturma kapsamında, kapatılan dernekte SGK kaydı bulunan 73 kişinin farklı tarihlerde bazı kamu kurumlarına geçiş yaptığı belirlendi.



Dernek faaliyetleri bünyesinde birçok kişiden kurban parası toplandığı, bunun karşılığınca hayvanın takip sisteminden düşümünün yapıldığı ancak olması gereken sayıda hayvan kesilmeyerek paraların farklı alanlara aktarıldığı ortaya çıktı.



Afrika'da ücretsiz muayene ve tedavi imkanı sağlayacak hastaneler yapılacağı iddiasıyla vatandaşlardan para toplandığı, inşa edilen hastanelerin örgüte bağlı çeşitli vakıflara devredilerek ücretli hizmet verildiği tespit edildi.



FETÖ soruşturmaları kapsamında derneğe inceleme başlatıldığı bilgisi edinen yöneticilerinin 2015'te tüm taşınmazları sattığı veya devrettiği öğrenildi.



Ayrıca, "fuatavni" isimli sosyal medya hesabı yöneticilerinden Aydoğan Vatandaş'ın, Ekim 2014'te dernek yöneticilerine attığı mailde, FETÖ'ye yapılan operasyonları karalamak ve bilgi akışı sağlamak için örgüte bağlı olan ve görevde bulunan kamu görevlileri ile bürokratların iletişim bilgilerini istediği ve sonrasında bu isimlerle irtibata geçtiği belirlendi.



Singapur'da FETÖ adına faaliyet yürüten bir derneğin hesabında çıkan açığın da Kimse Yok Mu Derneğince hazırlanan 217 bin 987 dolarlık harcama belgesi gönderilerek kapatıldığı tespit edildi.



Derneğe yönelik 2015'te düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan 121 şüpheliden 36'sı tutuklanmıştı. (AA)

ÇORUM'DA ADLİYEYE SEVK EDİLEN 15 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 5i tutuklandı.



Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde örgütle bağlantısı oldukları ve finansal yardımda bulundukları iddia edilen kamu çalışanları, esnaf, ev hanımı ve öğrencilerden oluşan 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler Ö.D. (37), K.K. (21), E.K. (39), S.Ş. (55), B.Ç. (52), H.G. (22), H.G. (20), N.A. (30), T.A. (28), M.B. (36), Ahmet K. (25), Selami K. (40), Mustafa K. (38), Hurşit K. (51) ve Nadire S. (45) yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada bulunan bazı materyallere de el konuldu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmet K, Selami K, Mustafa K, Hurşit K. ve Nadire S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (AA)



ERZURUM'DA ESKİ POLİS İLE YURT MÜDÜRÜNÜN "FETÖ" DAVASI

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) polis yapılanmasına dahil olduğu iddia edilen eski polis memuru Cihat Alparslan ile örgütün polislerden sorumlu mensubu olduğu öne sürülen eski öğretmen ve yurt müdürü Satılmış Şimşek'in yargılanmalarına başlandı.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Satılmış Şimşek ve sanık avukatları katıldı.



Tutuksuz yargılanan sanık eski polis memuru Cihat Alparslan ise duruşmaya Malatya'da bulunması sebebiyle Malatya Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.



Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmasına geçildi.



Her iki sanık savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Cihat Alparslan ve Satılmış Şimşek'in FETÖ/PDY'nin kullandığı gizli haberleşme sistemi ByLock programını kullandıkları anlatılıyor.

Alparslan'ın polis memuru olarak FETÖ/PDY'nin polis yapılanmasına dahil olduğu ve en son örgütün "İstihbarat Şube Grubu" toplantılarına katıldığı aktarılan iddianamede, Şimşek'in FETÖ/PDY içerisinde mahrem yapıda polisleri kontrol ve sevk eden sohbetçi öğretmen olduğu, örgütsel eğitim verdiği polislerden topladığı bilgileri üstlerine aktardığı kaydediliyor.

İddianamede, Alparslan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, Şimşek'in ise "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi talep ediliyor. (AA)

OSMANİYE'DE FETÖ ŞÜPHELİSİ CEZAEVİ ZİYARETİNDE YAKALANDI

Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan babasını cezaevinde ziyarete giden kızı da aynı suçtan arandığı belirlenince gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, kentteki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan A.C. Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü. Bir süre sonra babasını kaldığı cezaevinde ziyarete giden kızı A.Enin (34) de yapılan kimlik sorgulamasında FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle arandığı anlaşıldı.



Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri A.Eyi gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü. (AA)



KASTAMONU'DA GÖZALTINA ALINAN 2 ASTSUBAYDAN BİRİ TUTUKLANDI

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 astsubaydan biri tutuklandı.



Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte görevli astsubaylar A.K. ve H.Y gözaltına alındı.



Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

ANTALYA HAVALİMANINDA FETÖ OPERASYONU

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve havalimanında görev yapan 4 şüpheliden biri tutuklandı.



Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya Havalimanı'nda görev yapan FETÖ/PDY üyelerine yönelik çalışma başlatıldı.



Operasyonda, G.K, İ.H.Y, İ.Ö. ve A.A, gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K, Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla İ.H.Y ve İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.A. ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. (AA)

"ORGANİZE POLİSLERİN" FETÖ DAVASI

Takipsizlikle sonuçlanan bazı soruşturmalarda usulsüzlük yaptıkları, ''kurgulanmış soruşturmalar'' kapsamında, aralarında müşteki Engin Dinç'in de bulunduğu bazı istihbaratçı polislerle bir mahkeme başkanını dinledikleri ve emniyetteki sunucuları sildikleri iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ve dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli 44 polisin, "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yöneticisi ve üyesi olmak", "casusluk", "darbeye teşebbüs" ve ''özel hayatın gizliliğini ihlal'' suçlarından yargılanmasına devam edildi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı'nın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu, 4 tutuksuz sanık katıldı.



Müştekileri, avukatlarının temsil ettiği duruşma, tutuklu sanık Metin Güneş'in savunmasının alınmasıyla sürüyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, eski ağır ceza hakimi Nurettin Turan ile Esat Burak Uzundere "mağdur", aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç'in de bulunduğu 13 kişi "müşteki" olarak yer alıyor.



İddianamede, FETÖ/PDY yöneticisi ve üyesi sanıkların, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün hiyerarşik yapısı içerisinde yasa dışı örgütlenme oluşturup, suç işlemek amacıyla bir araya geldikleri vurgulanıyor.



Sanıkların, devletin emniyet hizmetleri ve faaliyetleri kapsamında, görevlerinin sağladığı nüfuz ve gücü, yasaların verdiği yetkileri, görevin gerçeklerine aykırı kullanarak amaçlarına ulaşmak için seri halde araç suçları işledikleri kaydedilen iddianamede, sanıkların gerçekleştirdiği, dönemin İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ve eski Kartal Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nurettin Turan'ın telefonlarının dinlenilmesinin de aralarında olduğu 5 eylem sıralanıyor.



Bu eylemleri çok sayıda kişiye karşı gerçekleştiren sanıkların suçunun "darbeye teşebbüs" olduğu aktarılan iddianamede, sanıkların eylemlerinde, sürekliliğin esas olduğu belirtiliyor.



Firari sanık Fetullah Gülen ile eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı ve eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Kalender'in de aralarında bulunduğu 44 polisin "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, hakkında yakalama emri çıkarılan firari sanık Fetullah Gülen'in ayrıca "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.



İddianamede, Gülen ile Ardıç, Çakallı ve Kalender, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", diğer şüpheliler ise "silahlı terör örgütü üyeliği" ile suçlanıyor.



Terör örgütü elebaşı Gülen hakkında ayrıca "silahlı örgüt kurmak yönetmek, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, resmi belgede sahtecilik, suç uydurma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, iftira, görevi kötüye kullanma, yasaklanan bilgileri açıklama, göreve ilişkin sırrın açıklanması, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, bilişim sistemine girme ve sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçlarından toplam 57 yıl 3 aydan 104 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor.



Sanıklardan Nazmi Ardıç ve Ahmet Kalender için "suç uydurma, iftira, görevi kötüye kullanma, yasaklanan bilgileri açıklama, göreve ilişkin sırrın açıklanması, özel hayatın gizliliğini ihlal, suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme, resmi belgede sahtecilik, gizliliğin ihlali, bilişim sistemine girme ve sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçlarından toplam 50 yıl 6 aydan 146 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, sanık Mahir Çakallı'nın da benzer suçlardan 65 yıldan 165 yıla kadar hapse mahkum olması talep ediliyor.



İddianamede, diğer 41 sanığın ise benzer suçlardan çeşitli hapis cezalarına çarptırılması öngörülüyor. (AA)

SAMSUN'DA FETÖ'NÜN "EMNİYET YAPILANMASI" DAVASI

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 70'i tutuklu 106 eski emniyet mensubu ile 2 eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi.



Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'ndaki duruşmaya, "Silahlı terör örgütüne üye olmak, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engel olmaya teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve Terörizmin Finansmanının Önlemesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla 70'i tutuklu 108 sanık ile avukatları katıldı.



Mahkeme heyeti, 29 Mart'ta başlayan ve 5 gün süren duruşmada sanıkların ifadesine başvurdu.



Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, telefonlarında örgütün kriptolu haberleşme uygulaması "ByLock" tespit edilen tutuksuz sanıklar A.D, G.S, M.A, M.Ç. ve R.A'nın tutuklanmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan M.E, R.K. ve M.T'nin 15 bin lira, Y.A'nın 10 bin lira, H.B'nin ise 7 bin 500 lira kefaletle olmak üzere 16 kişinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına hükmetti.



Heyet, tutuksuz sanıklar A.D, G.S, M.A, M.Ç. ve R.A'nın ise tutuklanmasına karar vererek, duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi. (AA)

ELAZIĞ'DA JANDARMA'YA İKİNCİ OPERASYON: 11 GÖZALTI

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamınada aralarında halen görevde olan subayların da olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kovancılar ve Palu ilçelerinde 11 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 2 üsteğmen, 5 astsubay ve 4 er gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (Mustafa UC/ELAZIĞ)

VAN'IN YENİ FETÖ İMAMI YAKALANDI

Sabah saatlerinde 5 ayrı adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, FETÖ'nün Van il imamı ve üst düzey örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda, 24 adet cep telefonu ve bu telefonlara ait sim kartlar, 23 adet flash bellek, 19 adet notebook bilgisayar, 2 adet bilgisayar kasası, 1 adet tablet, çok sayıda hafıza kartı, 1 adet VINN, Üzerine tedbir örgüte muzair Kültür A.S. ait Ford Connect araç, çok sayıda örgüte ait döküman, CD VE DVD, örgüte ve cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerine yardım amaçlı gönderilen 10 bin 175 TL ve 3 bin100 ABD doları ele geçirildi. (NİHAT ULUDAĞ / İSTANBUL)

FETÖ'NÜN AVUKAT YAPILANMASINA 30 TUTUKLAMA

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında eski MHP milletvekili Meral Akşenerin, Dink cinayeti davası sanığı Erhan Tuncelin ve eski emniyet müdürlerinin avukatlarının da aralarında bulunduğu 30 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akşenerin avukatı Nuri Polat, Tuncelin avukatı Erdoğan Soruklu ve hakkında FETÖden dava açılan eski emniyet müdürlerinin avukatlığını yapan Nazif Aktaş ile Seyfettin Dayanın da aralarında bulunduğu 38 kişinin ifadeleri alındı.

Savcılık, şüpheli avukatlardan 31ini tutuklanmaları, 7sini de adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Nöbetçi hakimlikçe sorguları yapılan Nuri Polat, Erdoğan Soruklu, Nazif Aktaş ve Seyfettin Dayanın da aralarında bulunduğu 30 avukat tutuklanırken, 8 avukat da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 25 avukatın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, diğer şüphelilerin ise "ByLock" kullanan başka şahıslarla telefon irtibatı bulunduğu tespit edildi.

Savcılığın sevk yazısında, "şüphelilerin avukatlık mesleğini yapıyor görünümü altında FETÖ/PDYnin amaçlarını gerçekleştirmek için eylem ve işlemlerde bulunduğu, kriptolojik iletişim programı ByLocku kullanarak örgütsel birliktelik ve tavır sergiledikleri, o dönem itibarıyla örgüt finansmanını sağlayan Bank Asyaya örgüt talimatlarına uyarak mevduat yatırıp veya mevduat artışı yaptıkları, örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda algı oluşturmak suretiyle FETÖ/PDYye üye olma suçunu" işledikleri belirtildi.

Operasyon kapsamında 42 avukat gözaltına alınmış, 3ü emniyetten serbest bırakılmıştı. Avukatlardan 1 kişi de adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverilmişti. (AA)

BALIKESİR'DE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN 2 EMNİYET MENSUBU TUTUKLANDI

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önceden meslekten ihraç edilen 2 emniyet mensubu tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDYnin ilçedeki emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen polis memurları Ahmet S. ve Burhanettin M. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ikametlerinde gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (AA)

KAHRAMANMARAŞ'TA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 9 eski kamu görevlisi gözaltına alındı.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullananların da yer aldığı, görevlerinden ihraç edilen 11 kamu görevlisi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Kahramanmaraş ve Elazığ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.



Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.



Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (AA)

SAKARYA'DA 224 SANIĞIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuzdaki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Adil Öksüzün bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonunda görülen duruşmaya, 138 tutuklu sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada, tutuklu 3 sanık savunmalarını yaptı.



Tutuklu sanıklardan eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Bahri Gürhan, savunmasında, Sakaryada bir yıl görev yaptıktan sonra ve 15 Temmuzdan birkaç gün önce tayininin çıktığını söyledi.



Gürhan, 15 Temmuz akşamı 23.45 sıralarında eşyalarını almak için tugaya gittiğini, birliğe girince olağan dışı durumu görünce çok şaşırdığını, bu durumda oradan ayrılmanın doğru olmayacağını düşündüğünü belirterek, "Burada bir müddet kaldım. Esasen böyle olağanüstü durumların yaşandığı yerde zamanın nasıl geçtiğini anlayamadım." dedi.



Eşyalarını arabaya yükledikten sonra 02.45 gibi tugaydan ayrıldığını aktaran Gürhan, Birlikte alışılmışın dışında bir durumun söz konusu olduğunu kaydetti.



Askerlerin üzerinde o saatte alışılmış olmayan kamuflaj kıyafetlerinin olduğunu söyleyen Gürhan, "Bu ne hal böyle. Bari ben de giyineyim." dediğini belirtti.



Gürhan, "Orada bulunduğum süre içerisinde ve sonrasında bu girişimi destekleyici ya da övücü, insanları mutlu edici, yüreklendirici ve aynı zamanda yaptıkları işi kolaylaştırıcı hiçbir eylem ve söylem içerisinde bulunmadım." ifadelerini kullandı.



Gürhan, ismi ve numarasının, sözde sıkıyönetim bildirisi atama listesi ile "Yurtta Sulh" adlı WhatsApp grubunda yer almadığını belirterek, "ByLock" ve örgütün diğer haberleşme programlarını kullanmadığını öne sürdü.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Gürhan, tahliyesini istedi.



Sanığın avukatı ise müvekkilinin savunmasına iştirak ettiğini dile getirerek, tahliyesini talep etti.

"BANA VERİLEN EMRİ UYGULADIM"

Tutuklu sanık eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer de tutuklu sanıklardan eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkunun 13 Temmuz 2016da göreve başladığını, kendisini daha önceden tanımadığını ileri sürdü.



Eşi ve çocuklarıyla yemekte olduğu sırada nöbetçi amirin kendisini aradığını, Coşkunun alarm emri verdiğini, kendisinin kışlaya dönmesi konusunda talimat verdiğini söylediğini aktaran Üzer, bunun üzerine tugaya gittiğini söyledi.



Üzer, Coşkunla telefonla konuştuğunu, birliklerden zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı araç getirilmesi konusunda emir verdiğini belirterek, kendisinin de çekici olmadan zırhlı aracın getirelemeyeceğini söylediğini aktardı.



Tugaya eğitim kamuflajlı ve teçhizatlı gelen Coşkunun, rütbeli askerlerle konuştuğunu ve sözde sıkıyönetim bildirisini okuduğunu anlatan Üzer, şunları kaydetti:



"Coşkun, valilik kampüsünün tecrit edilip, içeride insan varsa tahliye edilip güvenliğinin alınması, valiliğe giden yolların güvenlik nedeni ile kapatılması emri verdi. Daha sonra yola çıktık. 23.30 gibi valiliğe geldik, üzerimizde panik havası vardı. Vali beyin kullandığı girişteki polis memurlarına Valilik kampüsünün güvenliğini sağlamak için emir aldık ve bunu uygulamak için geldik. dedim. Bu sırada sivil giyinimli 2-3 kişi havaya ateş ederek, koşarak yanımıza geldi. Bunun üzerine arkamdaki askerlerden havaya ateş edenler oldu. Ateşkes emri verdim. Bu safhaya kadar yaralı yoktu."



Valiliğin çevresinde güvenliğin alınması ve gelen vatandaşların geçirilmemesi konusunda emir verdiğini anlatan Üzer, "Vatandaşa Sıkıyönetim ilan edildi. Biz askeriz, verilen emri uyguluyoruz. dedim. Hiç kimseye ateş etmedim, silahın dipçiğiyle vurmadım." dedi.



Üzer, valiliğin makam kapısındaki olayları görmediğini iddia ederek, "Yaralananların burada olduğu iddia edilmektedir. Oysa olaylar olurken orada değildim." ifadelerini kullandı.



Uğur Coşkunu aradığını, vatandaşın valiliğe girişine engel olamadıklarını, birliğe döneceklerini söylediğini aktaran sanık Üzer, Coşkunun bunun üzerine dönmeleri ve kışlanın emniyetini almaları emrini verdiğini kaydetti.



Üzer, "Kandırıldığımın farkına varınca, polise teslim oldum." diyerek, savunmasını şöyle tamamladı:



"Tugay komutanından emir aldığım ve aldığım emirleri uygulamam istendiği için tarafıma verilen bilgilerin doğruluğunu teyit etme fırsatım olmamıştır. Yaralananlarla ilgili suçlamayı kabul etmiyorum. Vur emri vermedim, silah kullanmadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Amirimden gelen emirleri uygulamak amacıyla söz konusu eylemde bulundum. Beraatimi istiyorum."



Sanık avukatı da müvekkilinin savunmasına katıldığını belirterek, beraatini ve tahliyesini istedi.



- "Mesajı görünce şok geçirdim"



Tutuklu sanık eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan da savunmasında, FETÖ yapılanmasına dahil olmadığını iddia etti.



Aysan, 15 Temmuz gecesi eski merkez komutanı tutuklu sanık Albay Ahmet Üzerin kendisini aradığını ve "Yollar kapatılacak, büyük bir olay bekleniyor" dediğini aktararak, bunun üzerine nöbetçi amirine mevcut personelin birlikte toplanması emrini verdiğini anlattı.



Daha sonra Genelkurmay Başkanlığı kaynaklı gelen bir mesajda personelin toplanması, birliklerin hazır hale getirilmesi istendiğini belirten Aysan, çağrı üzerine mevcut personelin birliğe gelmeye başladığını aktardı.



Aysan, askeri bir hareketlilik olduğunu anladığını, üstlerine ulaşamadığını dile getirerek, dışarıdaki timlerin görev merkezlerine çekilmesi talimatını verdiğini kaydetti.



Daha sonra Genelkurmay Başkanlığından bir mesaj geldiğini, bunda farklı görevlendirmeler olduğunu belirten Aysan, şu ifadeleri kullandı:



"Mesaj, Yurtta Sulh Konseyi başlıklıydı. Bunu görür görmez olan biteni tahmin ettim, kendimi kötü hissettim, şok geçirdim. Mesajı imzalamadım, bir yere havale etmedim. Bu sırada Uğur Coşkunla telefonla görüştük. Takviye talebi istedi, bunun uygun olmadığını söyledim. Daha sonra İl Jandarma Komutanını aradım, Durum karışık, yakınsanız gelin komutanım dedim. Aydında olduğunu, vali beyi aramamı ve durumu iletmemi söyledi. Kendimi kötü hissettiğimi söyleyerek aramayı yapmayacağımı söyledim."



Aysan, birlikte güvenlik önlemi aldığını, valiliğe gittiğini, daha sonra emniyet müdürlüğüne geçtiğini, burada gözaltına alındığını dile getirerek, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi.



Aysanın avukatı ise müvekkilinin beyanlarına katıldığını, aleyhte hususları kabul etmediklerini, tahliyesini talep ettiklerini söyledi.



Mahkeme heyeti, sanıkların dinlenmesi için duruşmayı sabaha erteledi.

İDDİANAME

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliğinin işgaline ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üsteğmen Kayhan Demir, Yarbay İsmail Öcal ile 171 asker ve 2 sivil şüpheli hakkında TCKnın "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürme" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl 6şar aydan 319ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Subay, astsubay, erbaş ve erlerden oluşan 41 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 şüpheli hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.



Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coşun müşteki olarak yer aldığı iddianamede, valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak bulunuyor.



Ek iddianame ile davada yargılananların sayısı 200den 224e yükselmişti. (AA)

UŞAK MERKEZLİ OPERASYONLARDA 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uşak merkezli 19 ilde yapılan operasyonda FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem yapısını dizayn eden 14 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem yapısına yönelik Uşak merkezli 19 ilde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çeşitli meslek gruplarından 14 kişi gözaltına alınarak Uşak'a getirildi. 9 kişinin ise aranması devam ediyor.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne getirilerek ilk ifadelerinin alınacağı öğrenildi. (İHA)