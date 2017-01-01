Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile menajer Tümay Özokur mahkemelik oldu

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Saçından ayakkabısına, takısından makyajına kadar ilgilendiği oyuncuya her konuda deneyimlerinden yararlanma fırsatı verdi.” Fesih tarihine kadar 464 bin TL kazanan ünlü oyuncudan % 20 komisyon ücreti olarak 116 bin TL aldığını belirten Özokur, Tanrısevsin’in aranan ünlü bir oyuncu olunca simsarlık ücretini ödememek için sözleşmeyi feshettiğini ileri sürdü