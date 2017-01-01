05 NİSAN 2017
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Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile menajer Tümay Özokur mahkemelik oldu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 05:35:45

Ünlülerin menajerliğini üstlenen Tümay Özokur ile ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin arasında sözleşme nedeniyle çıkan kriz mahkemeye taşındı. Taraflar karşılıklı olarak birbirinden davacı oldu

  • 1 Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile menajer Tümay Özokur mahkemelik oldu
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    Ünlülerin menajeri Tümay Özokur ile oyuncu Yağmur Tanrısevsin, sözleşme yüzünden karşılıklı mahkemelik oldu. 

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