Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile menajer Tümay Özokur mahkemelik oldu
05 Nisan 2017 Çarşamba, 05:35:45 | Güncelleme: 09:38:55
Ünlülerin menajerliğini üstlenen Tümay Özokur ile ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin arasında sözleşme nedeniyle çıkan kriz mahkemeye taşındı. Taraflar karşılıklı olarak birbirinden davacı oldu
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Ünlülerin menajeri Tümay Özokur ile oyuncu Yağmur Tanrısevsin, sözleşme yüzünden karşılıklı mahkemelik oldu.
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Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitimine devam eden Yağmur Tanrısevsin, 2012’de Tümay Özokur oyunculuk ajansıyla sözleşme imzaladı. Ancak sözleşmeyi, bitimine 1.5 yıl kala feshetti.
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Özokur ise oyuncuya 10 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminat talebiyle dava açtı. Dilekçede şunlar anlatıldı: “Tanrısevsin, sözleşmeye kadar herhangi bir filmde yer almadı. Özokur, Tanrısevsin’le anne-abla gibi gece gündüz ilgilendi.
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Saçından ayakkabısına, takısından makyajına kadar ilgilendiği oyuncuya her konuda deneyimlerinden yararlanma fırsatı verdi.” Fesih tarihine kadar 464 bin TL kazanan ünlü oyuncudan % 20 komisyon ücreti olarak 116 bin TL aldığını belirten Özokur, Tanrısevsin’in aranan ünlü bir oyuncu olunca simsarlık ücretini ödememek için sözleşmeyi feshettiğini ileri sürdü
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AJANSTA kaldığı süre boyunca kişilik haklarının ihlal edildiğini, şantaja maruz kaldığını iddia eden Yağmur Tanrısevsin de karşı dava açarak ajanstan 50 bin TL manevi tazminat istedi. Kist nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası narkoz etkisindeyken, ajansın basın danışmanının basına servis edilmek üzere fotoğraf çekmek istediğini, izin vermediğini savunan Tanrısevsin, “Fotoğraf çekimine izin vermezseniz, ‘Yağmur kürtaj oldu haberi çıkartırız’” diye şantaja maruz kaldığını da iddia etti.
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Özokur’u genç ve tecrübesiz bir oyuncuyu, maksimum fayda sağlanacak ticari bir meta olarak görmekle suçlayan ünlü oyuncu, “Kelepçe niteliğinde bir sözleşme imzalatan Özokur’un, sözleşme baskısıyla kendisini elinde tuttuğunu” iddia etti.