Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlara, "Artık muhtarlarımızın 613 lira tutan Sosyal Güvenlik Kurumu primleri devlet tarafından karşılanacak" müjdesini veren Erdoğan 'kontrollü darbe' iddiaları ile ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkisini sürdürdü. CHP'li Hüsnü Bokurt'un 'Evet çıkarsa denize dökeriz' sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Genel başkanları konuşuyor 'Doğru bulmam' diyor. Doğru bulmam deme kesin ihraç talebiyle at. Atamazsan CHP gider" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"TARİHİ ÖNEME HAİZDİR"

Bugün 81 vilayetimizden gelen 2 bin muhtar kardeşimizle bir aradayız. Türkiye 11 gün sonra çok önemli bir seçim için sandığa gidecek. Seçimin konusu anayasa değişikliğidir. İçerik itibariyle ülkemizin yönetim sistemini değiştirecek olması bakımından bu halk oylaması tarihi bir öneme haizdir. Yeni sistemin en büyük özelliği milli iradenin ülke yönetimi üzerindeki gücünü artıyor olmasıdır.

"BÖYLE YALAN MAKİNESİ GÖRMEDİM"

Ana muhalefetin başındaki zat geçenlerde bir konuşma yapıyor '17 Nisan'da muhtarlıkları bu cumhurbaşkanı kapatabilir' diyor. Değerli kardeşlerim inanın böyle bir yalan makinesi ben görmedim. Muhtarların nasıl seçildiğini bile bilmiyor. Tayyip Erdoğan nasıl seçildiyse muhtar da öyle seçiliyor. Beni de millet seçti sizleri de millet. Diyor ki 'Bir kararname çıkarır ve sizleri kapatır.' Muhtarlar kararname ile gelmedi ki yasal düzenleme ile geldi. Yasal düzenleme ile gelen yasal düzenleme ile gider. O yasal düzenlemenin de bağlı olduğu anayasa. Muhtar deyip geçmeyin. Adı üzerinde muhtar. Ama ne yazık ki muhtarı bu beyefendi hafife alıyor.

"KİM NE İŞ YAPAR, HABERİ YOK"

'Lokantaları kapatacak' diyor. Lokanta ile cumhurbaşkanının ne işi var. Böyle bir merci varsa belediyelerdir. Sayın Kılıçdaroğlu bunu da öğren ben belediye başkanlığı yaptım bu işleri çok iyi bilirim. Kim ne iş yapar haberi yok. Demokrasilerde muhalefet çok önemli. Muhalefet akıllı muhalefet yaparsa iktidara güç katar ama muhalefet muhalefeti doğru yapmazsa hem kendi hem ülke kaybeder.

"ŞANLI GEÇMİŞİMİZE DÖNDÜK"

Batı bize hayran olmaya başladı. İstanbul Boğazı'nın üzerine dizdik ya... Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, 4 gidiş, 4 geliş, ortasında da hızlı tren. Tuttuk, denizin altına da Marmaray'ı yaptık. Bizim dedemiz Fatih, karadan Haliç'e indirdi kadırgaları. Biz de torunları olarak denizin altından yapalım dedik. Otomobilleri de denizin altından indirelim dedik, Avrasya'yı yaptık. Osmangazi Köprüsü'nü yaptık. Çanakkele Köprüsü'nün temelini attık. Bu milleti çok ezdiler. Bu milletin şanlı bir geçmişi var. Biz de bu şanlı geçmişe yeniden döndük.

"TÜRK TİPİ BAŞKANLIK DİYORUM..."

Türk tipi başkanlık sistemi diyorum ya bundan rahatsızlık duyanlar var. Bizim kendi geleneklerimiz, siyasi geçmişimiz var. Bunları bir kenara mı koyacağız? Bizim tarihimizde Nizâmülmülkümüz var. Orada adeta bir başkanlık sitemine nasıl bir yol verdiğini görürüz.

"SABRİ Mİ, KILIÇDAROĞLU MU?"

(Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' iddiaları) Zerre kadar şahsiyetin varsa çık dosyalarını ortaya koy. Biz de gereğini yapalım. Siyasi hayatımda ne aldanan oldum ne aldatan oldum. Ama dürüst ol, doğru ol. 'Örtülü darbe girişimi' diyorsun... Ben o gece Atatürk Havalimanı'nda binlerce kardeşim oraya gelmişti. Kılıçdaroğlu geldi ve ayrıldı. Niye ayrıldın oradan? Milletin arasında kalsaydın ya... 'Darbe olursa tankın önüne çıkarım' diyordun ya tank oradaydı... Bakın 34 yaşındaki Sabri kardeşim tankın altına yatıyor. Sabri mi, Kılıçdaroğlu mu, Sabri Sabri... Mesele bu...

"HAYIR DİYENLER İÇİN MÜZE"

Çıkıyor bir milletvekili, Evet diyenleri denize dökmekten söz ediyor. Kimsin sen, önce haddini bil. Seni Samsun'a sokmazlar, Amasya'ya sokmazlar! Haddini bil, bu millet Yunan mı ya! Senin ayakta durmaya mecalin var mı? Genel başkanları konuşuyor 'Doğru bulmam' diyor. Doğru bulmam deme kesin ihraç talebiyle at. Atamazsan CHP gider. Biz 'Hayır' diyenleri denize dökmeyiz. Hayır diyenler için sembolik bir siyasi müze kuracağız. Orada objeleri sergileyeceğiz. 'Öyle bir tarih geldi ki Hayır diyenler vardı, onların da tezleri şunlar şunlardı' diyeceğiz.

HÜSNÜ BOZKURT NE DEMİŞTİ?

MUHTARLARA VE KORUCULARA MÜJDEYİ VERDİ

Şu anda muhtarlarımız bin 406 lira maaş alıyor ama 'Bu yetmez' dedik. 'Bir de bunların Sosyal Güvenlik Kurumu primleri var, onların da karşılanması lazım.' dedik. İlgili kurumlarımız hazırlıklarını tamamladılar, yayımlanacak ilk kanun hükmünde kararname ile bu meseleyi çözüyoruz. Artık muhtarlarımızın 613 lira tutan Sosyal Güvenlik Kurumu primleri devlet tarafından karşılanacak.

Tüm güvenlik korucularımızı sigortalı hale getiriyoruz. Primler İçişleri Bakanlığı tarafından ödenecek.