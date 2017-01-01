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Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu'ndan 'Kontrollü darbe' iddiası

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin iddialarda bulunan CHP lideri, "Saat 21.00'de darbe mi olur, biliyorlardı" dedi. CHP lideri ayrıca, "AK Parti'de 120-180 arasıda Bylokçu olduğunu" öne sürdü

03 Nisan 2017 Pazartesi, 12:18:08 Güncelleme: 15:29:29

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri ve haber koordinatörleri ile bir araya geldi. Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, Kılıçdaroğlu'nun şu mesajları verdiğini aktardı:

- 15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimidir. Saat 21.00'de darbe mi olurdu, biliyorlardı.

- (Siyasette FETÖ iddiaları) AK Parti'de 120-180 arasında Bylokçu var.

- Adil Öksüz'deki GPS'i hangi kurum ithal etti?

- Cumhurbaşkanı'nın yemin metninde bir değişiklik olmayacak, aynı metni okuyacak ama uygulama farklı olacak.

- Erken seçime ihtimal vermiyorum.

- (Seçim barajı) Çalışmamızı Hükümete verdik, cevap bekliyoruz.

- (Hüsnü Bozkurt'un sözleri) Tasvip etmiyorum.

- Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 4 dakika önce
    Balyoz davasını Şişli savcılığına taşımıştı... Eeee?
  • Misafir 35 dakika önce
    Bu milet eninde sonunda Seni anlayacak Güzel insan dik dur sonuna kadar Hayir
  • Misafir 1 saat önce
    Bu adamın elinde hiç birşey yok sadece çamur at izi kalsın şeklinde çalışıyor. Hep yalan söylüyor. Elinde bir şey olupta söylemiyorsa Türkiyeye en büyük kötülüğü yapıyor.
  • Misafir 7 saat önce
    eveeeet işte doğrulara gelelim
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