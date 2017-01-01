Kılıçdaroğlu'ndan 'Kontrollü darbe' iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri ve haber koordinatörleri ile bir araya geldi. Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, Kılıçdaroğlu'nun şu mesajları verdiğini aktardı:
- 15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimidir. Saat 21.00'de darbe mi olurdu, biliyorlardı.
- (Siyasette FETÖ iddiaları) AK Parti'de 120-180 arasında Bylokçu var.
- Adil Öksüz'deki GPS'i hangi kurum ithal etti?
- Cumhurbaşkanı'nın yemin metninde bir değişiklik olmayacak, aynı metni okuyacak ama uygulama farklı olacak.
- Erken seçime ihtimal vermiyorum.
- (Seçim barajı) Çalışmamızı Hükümete verdik, cevap bekliyoruz.
- (Hüsnü Bozkurt'un sözleri) Tasvip etmiyorum.
- Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz.
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YORUMLAR 2
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Misafir 4 dakika önceBalyoz davasını Şişli savcılığına taşımıştı... Eeee?00
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Misafir 35 dakika önceBu milet eninde sonunda Seni anlayacak Güzel insan dik dur sonuna kadar Hayir00
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Misafir 1 saat önceBu adamın elinde hiç birşey yok sadece çamur at izi kalsın şeklinde çalışıyor. Hep yalan söylüyor. Elinde bir şey olupta söylemiyorsa Türkiyeye en büyük kötülüğü yapıyor.00
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Misafir 7 saat önceeveeeet işte doğrulara gelelim327
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