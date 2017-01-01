Kılıçdaroğlu'ndan 'Kontrollü darbe' iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri ve haber koordinatörleri ile bir araya geldi. Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, Kılıçdaroğlu'nun şu mesajları verdiğini aktardı:



- 15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimidir. Saat 21.00'de darbe mi olurdu, biliyorlardı.

- (Siyasette FETÖ iddiaları) AK Parti'de 120-180 arasında Bylokçu var.

- Adil Öksüz'deki GPS'i hangi kurum ithal etti?

- Cumhurbaşkanı'nın yemin metninde bir değişiklik olmayacak, aynı metni okuyacak ama uygulama farklı olacak.

- Erken seçime ihtimal vermiyorum.

- (Seçim barajı) Çalışmamızı Hükümete verdik, cevap bekliyoruz.

- (Hüsnü Bozkurt'un sözleri) Tasvip etmiyorum.

- Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz.